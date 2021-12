Albert Heijn Wallerbosch tot 2024 Hoofdsponsor

GROENLO – Sinds 1 juli 2019 is Albert Heijn Wallerbosch hoofdsponsor van Grol en kledingsponsor van Grol 1. Daarnaast sponsort Albert Heijn de Woensdagavond-pupillencompetitie en het Internationaal Marveldtoernooi.

Deze week is bekend geworden dat het contract dat tot 1 juli 2022 loopt, met twee jaar is verlengd en dat Albert Heijn Wallerbosch tot 1 juli 2024 hoofdsponsor is van Grol als ook kledingsponsor van Grol 1. Zowel Bas Wallerbosch als Grol zijn zeer tevreden over de samenwerking. Bas vindt het uiteraard zeer jammer dat het voetbal al meerdere keren heeft stil gelegen vanwege corona en daarmee de gemiste promotiekansen voor AH”. Maar de samenwerking met het Commercieel Team is echter uitstekend, net als de samenwerking met de spelers en begeleiding van Grol 1. En we hebben nog een aantal mooie acties kunnen houden samen met Grol in de afgelopen periode”, aldus Bas.

“Als Grol zijn we zeer blij met de verlenging van het huidige contract en we hopen op nog heel veel promotiekansen voor Albert Heijn als ook voor Grol (1)“, aldus Tonnie Zieverink.

Voor meer informatie over Albert Heijn Wallerbosch Groenlo ga naar www.ahgroenlo.nl.

