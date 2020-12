Alleen online vieringen met Kerstmis

GROENLO – In verband met de aangescherpte maatregelen rondom Covid-19 hebben de gezamenlijke parochiebesturen en het pastoraal team van de parochies St. Ludger en St. Paulus het volgende besloten. De vieringen op Kerstavond, 1e en 2e Kerstdag vinden alleen online plaats vanuit de Calixtusbasiliek in Groenlo en de H. Bonifatius-H. Ludgeruskerk in Lichtenvoorde. De viering is te volgen via kerkdienstgemist.nl .

Kerstavond om 20.00 uur in Groenlo en om 22.00 uur Lichtenvoorde.

1e en 2e Kerstdag om 9:30 uur in Groenlo.

1e en 2e Kerstdag om 11:00 uur in Lichtenvoorde.

Alle andere vieringen in onze parochies gaan niet door, ook de kindervieringen in Lichtenvoorde en Groenlo op Kerstavond gaan niet door.

Vanaf zondag 27 december zijn er weer normale vieringen die bezocht kunnen worden en waarvoor men zich moet aanmelden. Dit geldt dus ook voor de vieringen met Oud en Nieuw.