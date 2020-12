Achterhoek Monitor: we staan er goed voor

DOETINCHEM – Met trots presenteert de Achterhoek Board de eerste Achterhoek Monitor. Een overzicht van betrouwbare en feitelijke informatie over de economie en het leven in de Ach­terhoek.

Deze eerste editie van de Achterhoek Monitor levert, op basis van vele indicatoren, het beeld op van een regio die beschikt over een groeiende economie, een aantrekkelijk woon- en leefgebied en een gelukkige en tevreden bevolking. De monitor laat ook zien waar de uitdagingen voor de Achterhoek liggen.

Waarom een Achterhoek Monitor?

De inzichten die de monitor geeft, helpen om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Keuzes over de strategie van onze bedrijven, keuzes over samenwerken aan innovaties. Keuzes over hoe we met elkaar de Achterhoek de beste leefomgeving voor iedereen willen maken. Als thematafels, Achterhoek Board en Achterhoek Raad hebben we hiervoor een stip op de horizon: de Achterhoek Visie 2030, gepubliceerd in 2019.

Willem Buunk, voorzitter stuurgroep Achterhoek Monitor: “Onze ambities zijn groot: we willen de gezondste regio zijn, we willen de technologische innovatie versnellen en de opleiding van vakmen­sen moet optimaal aansluiten op de vraag van bedrijven en zorginstellingen. Tot nog toe hebben we onze regionale samenwerking van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden gebaseerd op losse rapportages en incidenteel beschikbare cijfers. Nu is het tijd voor een meer gestructureerde onderbouwing van onze plannen. Dan is het belangrijk om te weten hoe de economie, de samenleving en de arbeidsmarkt zich ontwikkelen. De Achterhoek Monitor helpt ons daar enorm bij.”

Jaarlijkse selectie van feiten en cij­fers

De monitor geeft data en informatie als basis voor beleid: een zinvolle en bruikbare selectie van feiten en cij­fers in een jaarlijkse publicatie en continu raadpleegbaar dashboard, voor­zien van een duiding. Een team van onafhankelijke onderzoekers heeft de Achterhoek Monitor samengesteld, gecoördineerd door onderzoekbureau Moventem. Een groep deskundigen bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit en onaf­hankelijkheid van de duiding. De Achterhoek Monitor is dus geen beleidsevaluatie en geeft geen beoordeling van projecten of programma’s.

Deze eerste editie geeft een goed beeld van de Achterhoek, maar laat ook zien voor welke onderwerpen we nog indicatoren moeten ontwikkelen en data verzamelen. Bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie. Er komen nog thematische monitors voor gezondheid en wonen die verdere verdieping geven en volgend jaar de tweede editie zullen verrijken. Het opwerpen van vragen naar meer informatie draagt bij aan het succes van een goede Achter­hoek Monitor!

Zie www.achterhoekmonitor.nl.