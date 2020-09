Anytime Fitness bestaat 1 jaar

GROENLO – Op 1 september is Anytime Fitness alweer een jaar open en wat voor een jaar! “Dat het zo zou lopen hadden we van tevoren niet kunnen voorspellen. Wie had gedacht dat we in juni een tent op onze parkeerplaats zouden neerzetten om in te sporten? Wie had gedacht dat we tegenwoordig eerst netjes onze handen desinfecteren voor het sporten en 1,5 meter afstand houden en wie had gedacht dat we met veel plezier zoveel Grollenaren aan het bewegen zouden krijgen bij Anytime Fitness?”

De komende week wordt er vanwege corona op gepaste wijze, stilstaan bij het 1-jarig jubileum. “Dat doen gebeurd met beelden, versieringen, koffie en thee en fruit om mee te nemen. Als de corona tijd ons 1 belangrijk ding geleerd heeft dan is het wel dat een gezonde leefstijl van nog meer invloed is dan we al gedacht hadden. En dan doet het ons zo goed te zien hoeveel leden er dagelijks naar de club komen om hun favoriete fitnessbezigheid uit te oefenen.

Naast de dagelijkse fitness activiteiten hebben we het afgelopen jaar ook kunnen genieten van verschillende wandelroutes, van een leuke thee workshop en van de kerstbrunch. Daarnaast zijn er volgens ons ook mooie nieuwe vriendschappen ontstaan en leuke gesprekken gevoerd want Anytime Fitness is niet alleen werken aan je gezondheid maar het vervult ook een belangrijke sociale rol.

Al die fitness- en andere activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder een fantastisch team. Graag willen we Denise, Ruben, Marleen, Carol, Annemarie, Sil, Nancy, Nathalie, Kelly en meest recentelijk Maryse en Beau enorm bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Daarbij heeft ook ons team uit Neede regelmatig hun steentje bijgedragen. Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest! En last but not least, willen we onze sporters hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat ze het afgelopen jaar in ons gesteld hebben. Op naar het 2e jaar!”

