Vorming eigen Cliëntenraad SKB gestart

WINTERSWIJK – In september start het SKB met de werving van kandidaten voor een eigen cliëntenraad voor het SKB. Daarover hebben de Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB en de voorzitter Raad van Bestuur van Santiz afspraken gemaakt. Streefdatum voor de start van een eigen cliëntenraad is 1 november 2020.

Er is een werkgroep gevormd die de vorming van een eigen cliëntenraad op zich neemt. De bestuursleden van de Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB zijn door de Raad van Bestuur aangesteld als leden van deze werkgroep van het SKB. Deze werkgroep overlegt regelmatig met de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Op korte termijn zal gestart worden met de werving van kandidaten voor de nieuwe Cliëntenraad SKB. Deze leden worden gezocht in het verzorgingsgebied van het SKB; Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede, Groenlo, Winterswijk, Aalten, Lichtenvoorde en Dinxperlo. De vacatures verschijnen in regionale media en op de website van het SKB: www.skbwinterswijk.nl. Daarnaast kunnen geïnteresseerden de profielschets voor kandidaten opvragen bij de Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB via bestuur@clientenskb.nl of het SKB via bestuurssecretariaat@skbwinterswijk.nl. Het SKB hoopt dat er veel interesse is om een functie in de nieuwe cliëntenraad te vervullen.

Tot de datum van instelling van de cliëntenraad voor het SKB krijgt de werkgroep alle rechten van de Cliëntenraad, zoals deze omschreven staan in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Bij instelling van de Cliëntenraad krijgt deze ook weer alle rechten.

