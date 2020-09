Grol toont veerkracht en verslaat FC Winterswijk

WINTERSWIJK / GROENLO – Door in de tweede helft drie te scoren wist Grol een 2 – 0 achterstand om te buigen naar een 2 – 3 bekeroverwinning.

Daar zag het in de eerste helft niet naar uit met slechts twee kleine kansen voor Grol vlak voor rust. FC Winterswijk had een licht overwicht en het meeste balbezit zonder eigenlijk echt gevaarlijk te worden. Grol speelde onrustig en slordig en de aanvallen langs de buitenkanten waren te voorspelbaar. Pas na 20 minuten was de eerste kans van de wedstrijd te zien en die ging er ook gelijk in: een steekpass van FC Winterswijk werd door Robert Katier langs Wessel Baarslag in het doel geschoven: 1 – 0. Even later viel ook de 2 – 0: een vrije trap van 40 meter belandde zo maar voor de voeten van Nick Jansen die van vijf meter binnen kon schieten. Vlak voor rust kreeg Grol nog twee kansjes via Tycho Riteco over links, maar beide schoten gingen naast en over.

In de tweede helft ging het veel beter. De ingebrachte Mart Zieverink was supergevaarlijk en bij alle drie doelpunten betrokken. Enkele minuten na rust nam Mart de bal aan in de 16 meter, al of niet via de hand, en schoot de bal richting tweede paal, waar Wouter Rexwinkel, buitenspel of niet, de bal binnen tikte: 2 – 1. Ondanks de vele protesten keurde scheidsrechter Smeenk het doelpunt goed. De andere man of the match aan Grolkant was keeper Wessel Baarslag. Na een uur spelen stopte hij op geweldige wijze de strafschop van Martijn Veldhuis en hield Grol in de wedstrijd. Verder pakte Wessel menige bal bij voorzetten en cornerballen en voorkwam groter gevaar. Ook verdediger Sem Brummelaar viel op en speelde een zeer goede partij achterin. Daarna nam Grol het heft in handen en sloeg rond de 70e minuut tweemaal kort achter elkaar toe. Een lange voorzet werd door Mart Zieverink vanaf de achterlijn bij de tweede paal teruggekopt en Luc Berentsen kon daardoor de 2 – 2 binnenkoppen. En even later werd een identieke voorzet wederom door Mart Zieverink bij de tweede paal gekopt, maar nu ging die er in de verre hoek in één keer in: 2 – 3.

Het werd vlak voor tijd nog even druk voor het doel van Wessel. Maar een buitenspeldoelpunt van Winterswijk werd afgekeurd en even later werd een enorme grote kans bij de tweede paal door Winterswijk om zeep geholpen. Derhalve een mooie 2 – 3 bekerwinst voor Grol op 1e klasser FC Winterswijk.

Grol heeft daarmee twee bekerwedstrijden gewonnen. Komende zaterdag speelt Grol thuis tegen DZC ’68. Aanvang 17.00 uur. De poule winnaars, en soms de nummers twee (aldus de KNVB website), plaatsen zich voor de tweede ronde.

Basisopstelling Grol

Wessel Baarslag, Sem Brummelaar, Marc te Winkel, Mart Willemsen, Myron Baten, Luc Berentsen, Eduardo de Sousa Cavalcante, Tiem Rots, Tycho Riteco, Wouter Rexwinkel en Mick Wissink.

Invallers: Titus Hoffman, Ramon Landewers, Mart Zieverink, Quint Kristen en Rico Lammerdink.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden...