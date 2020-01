B.W.O. 1- HV Grol 1

GROENLO – De handbalsters van HV Grol speelden dit weekend op de zondagmiddag in Weerselo tegen BWO uit Hengelo dat 1 punt minder had dan HV Grol. De ‘jonkies’ van HV Grol waren goed voorbereid en gebrand op een goed resultaat.

Dit keer speelden de dames in het rood omdat de kleur van de shirts van beide teams wel erg veel op elkaar leken. Ondanks de andere kleur wisten de dames elkaar goed te vinden. BWO opende weliswaar de score, 1-0, maar hierna nam HV Grol het heft in handen. Het stond verdedigend goed en moest alert spelen om de geroutineerde speelsters van BWO van scoren af te houden. Waar het kon werd snel omgeschakeld naar de aanval, dit ging wel eens slordig maar vaker ging het goed en wist het jonge team hieruit te scoren. Aanvallend was er beweging en nog belangrijker: beleving waarmee het BWO onder druk zette.

Bij rust was de voorsprong slechts 2 doelpunten (10-12), maar gezien het spel zat er veel meer in. Bij de les blijven en op tempo blijven spelen was de opdracht. HV Grol kwam goed uit de startblokken de 2e helft en vergrootte de voorsprong naar 10-14. Er ontstond een wedstrijd waar beide teams kansen kregen en daaruit scoorden. HV Grol bleef echter de hele 2e helft aan de goede kant van de score met steeds 2 of 4 doelpunten voorsprong. Door dit collectief goede spel kwam het niet in gevaar, ook wisten alle speelsters te scoren wat voor het zelfvertrouwen alleen maar goed is.

Met nog een paar minuten te spelen kwam BWO dichtbij tot 19-21, maar in de laatste minuten maakten de ‘oudjes’ Jitske en Silke aan alle onzekerheid een eind door beide te scoren en de eindstand van 19-23 op het scorebord te brengen.

Een verdiende overwinning door het vertoonde spel, en met zelfvertrouwen maken de dames zich op voor weer een belangrijke (inhaal)wedstrijd a.s. dinsdag om 19.30 uur in Hengelo tegen Olympia 2. Dit zal ongetwijfeld weer een spannende partij handbal worden waar beide teams de punten goed kunnen gebruiken.