Huissen E1 – Grol E1

GROENLO – De eerste uitwedstrijd van de handbalsters van HV Grol E1 in het nieuwe jaar. De meiden hadden zin in de handbalwedstrijd!

Aangezien de sporthal van handbalclub Huissen bezet was, moesten ze uitwijken naar de sporthal in Bemmel. Ze waren een klein beetje aan de late kant, dus daar aangekomen moesten ze snel omkleden en warm lopen.

Voor de wedstrijd was er nog even een teambespreking met coach Femke met als aandachtspunt: proberen meer vrij te lopen en beter overgooien zodat er geen onnodig balverlies ontstaat.

Na de begroeting kreeg HV Grol als eerste de bal en daarmee maakten de meiden al snel de eerste 2 doelpunten. Huissen liet het er niet bij zitten en het werd 1-2. Door een mooie actie van Lauren had Grol weer de bal en maakte Lot N. de 1-3. De dames waren op dreef! Toen ze ook nog een penalty mee kregen, die er snoeihard in gegooid werd door Lauren, kon de eerste helft niet meer stuk. Met nog wat mooie doelpunten voor HV Grol en goede reddingen van Diede, die in het doel stond, was het na de eerste helft 4-7.

In de rust werden er nog enkele aanwijzingen gegeven door Femke: minder lange ballen, beter verdedigen en houd je eigen tegenspeelster in de gaten.

De tweede helft begon met Sienna in het doel. De meiden dachten dat de overwinning al binnen was: er werd slechter verdedigd en de snelheid was er uit. Toen het 12-12 was, kwamen ze weer in actie. Lot R. deed nog een mooie poging, maar helaas ging deze bal er net niet in. Tot 2 min voor tijd…yes! Ise maakte een doelpunt en we stonden voor! De tegenpartij werd nu nog fanatieker. Door een goede verdedigingsactie van Liv en Jasmijn, ging de bal van de tegenpartij er niet in. Na nog een paar aanvallen van beide kanten ging de overwinning mee naar Groenlo, het werd 14-15. Wat was het een spannende wedstrijd!

Op zondag 2 februari speelt de E1 de volgende wedstrijd tegen Artemis, om 10.30 uur in sporthal Den Elshof.