Barcelona winnaar 34e Marveldtoernooi

GROENLO – “Dan vragen wij nu uw aandacht voor de hymnes van FC Barcelona en Palmeiras.” Het is zondagmiddag 15.45 uur op Sportpark Den Elshof als de finale van het 34e Marveldtoernooi op het punt van beginnen staat. Het is hetzelfde affiche als afgelopen jaar, toen beiden ook de sterksten bleken na 3 dagen en liefst 42 wedstrijden toernooivoetbal op het allerhoogste niveau. Zowel het niveau van het gebodene als de tot in de puntjes geroemde organisatie, als ook de inzet en gemoedelijkheid van de vrijwilligers worden alom genoemd door deelnemende teams en scheidsrechters.

Zo ook Borussia Dortmund trainer/coach Marco Lehmann: “Voor ons is het eigenlijk een groot kennismakingsweekend, daar wij middenin de overdracht zitten van de teams richting volgend seizoen. Het toernooi leent zich daar dan ook erg goed voor, helemaal met de aanwezigheid van zoveel goede teams.” Voor de Duitse ploeg is niet alleen het voetballende aspect van belang. “Respect, ijver, discipline en bescheidenheid. Voorbeelden van waarden waarover de spelers dienen te beschikken, maar ook zaken hier op het toernooi zoals het aanschuiven van de stoelen, afruimen van de tafel en alles samendoen op het afgesproken tijdstip. Door de jaren hebben we gezien dat niet altijd de beste of grootste voetballers doorbreken, maar veelal de harde werkers die er alles voor over hebben”.

Betaald voetbalscheidsrechter Jeroen Manschot debuteert op het toernooi. “Ik ken het toernooi van de goede verhalen, maar ze spreken wel de waarheid! Dan denk je van ‘dat zeggen jullie wel’, maar het is echt zo. Alles eromheen en de gezelligheid met elkaar, dat is echt leuk. Het niveau van het voetbal zelf is daarnaast ook ongekend, als je bedenkt dat de meeste spelers zo rond de 14 zijn. En de organisatie is gewoon bizar. Dat zie je overal in terug. Het is tot in de puntjes geregeld en eigenlijk zijn er geen open eindjes. Aan alles is gedacht!”, zo steekt Jeroen zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Je hoeft haast geen vragen te stellen, want overal is vrijwel direct een antwoord op of wordt gewoon geregeld. Als scheidsrechter ben je dat niet gewend, maar je wordt gewoon in de watten gelegd hier. Dat is natuurlijk een groot compliment naar de toernooiorganisatie en alle vrijwilligers”, aldus een dankbare Manschot.

Eindigde het team van Grol op de bijna traditionele laatste plek, toch kan de brigade van trainers Max en Lars de Vries terugkijken op een geslaagd toernooi. Een toernooi waarin ze zelfs geschiedenis schreven door te scoren tegen KRC Genk en als kers op de taart met 0-0 gelijk wisten te spelen tegen voetbalgrootmacht FC Barcelona, op het Hoofdveld, voor 1000 bezoekers, waaronder vele vanwege de spanning billen knijpende familieleden en bekenden. “We hadden een checklist gemaakt van wat we allemaal wilden bereiken. We hebben een doelpunt gescoord tegen Genk en voorgestaan, en we hebben gelijkgespeeld tegen Barca. En dan ook nog op het Hoofdveld, met zoveel publiek. Ongelooflijk!” En nog nooit eerder voorgekomen, zo blijkt bij het opmaken van de balans, Grol speelt gelijk tegen de latere toernooiwinnaar. Hiermee krijgt de prestatie nog meer glans.

Vorig jaar deden in het kader van een stukje duurzaamheid de speciale ‘Marveldbidons’ voor de deelnemende teams hun intrede. Ook dit jaar voldeden ze weer waarvoor ze in het leven waren geroepen. Elk team ontving bij ontvangst een kratje met eigen flessen, om hiermee 4000 plastic flesjes uit te sparen. Met slechts één handomdraai konden teams hun hele kratje in een keer vullen bij de nieuwe sneltap!

De organisatie kijkt terug op drie prachtige dagen, een waar voetbalfeest met bovendien uitstekend weer. “Alles is verlopen zoals je vooraf alleen maar kunt hopen. Jeugdvoetbal van een hoog niveau en een sfeer zoals altijd, Achterhoeks gemoedelijk en ontspannen. Het publiek heeft enorm genoten en ook bijgedragen aan een prachtige voetbalsfeer. We krijgen bovendien vaak te horen dat iedereen zo onder de indruk is van de inzet en warmte van zoveel vrijwilligers. Dat is een mooie waardering. Het lijkt zelfs weer beter dan afgelopen jaar,” kijkt toernooivoorzitter Marco Frank terug.

FC Barcelona Palmeiras KRC Genk Ajax PSV FC Nordsjaelland Feyenoord Chinese Football Boys Paris Saint-Germain Borussia Dortmund FC Twente/Heracles Grol

– Fair Play Cup: Borussia Dortmund

– Beste keeper: Guus Olgers (AJAX)

– Beste speler: Eloi Gomez Saus (FC Barcelona)

– Topscorer: Obama Appiah (PSV)

– Meest waardevolle speler Grol: Bas Kemkens

– Aanmoedingsprijs Grolspeler: Joere Groot Zevert

