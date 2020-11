Basisschool ‘t Palet gaat sluiten.

GROENLO – Stichting Openbaar Onderwijs Noord Oost Achterhoek (OPONOA), schoolbestuur van basisschool ‘t Palet, heeft aangegeven de basisschool in Groenlo per 1 augustus 2021 te gaan sluiten. Reden hiervoor is de daling van het aantal leerlingen tot onder de wettelijke opheffingsnorm van 23 leerlingen op de teldatum 1 oktober 2020.

Het schoolbestuur verwacht daarnaast niet dat de komende drie jaar het aantal leerlingen zal stijgen tot boven het aantal van 23 leerlingen.

Er zijn inmiddels wel gesprekken geweest voor het realiseren van een integraal kindcentrum met het bestuur van de Willibrordusschool, maar dit heeft echter niet tot resultaat geleid. Ook een onlangs gehouden gesprek op initiatief van gemeente Oost Gelre tussen de voorzitters

van de schoolbesturen heeft niet geleid tot bereidheid tot voortzetting van het openbaar onderwijs.

Mocht ‘t Palet per 1 augustus 2021 sluiten dan verdwijnt het openbaar onderwijs uit de kern Groenlo. Voor openbaar onderwijs zijn ouders in Groenlo aangewezen op samenwerkingsschool De Leeuw in Lichtenvoorde.