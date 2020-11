Buurtplein start met gratis budgetcheck

DOETINCHEM – De coronacrisis heeft grote impact op iedereen. Sociaal, maar ook financieel gezien: wellicht heb je nu (tijdelijk) minder inkomen omdat je je baan kwijt bent of zijn er plotseling hogere kosten. Niet alleen de coronacrisis maar ook andere veranderingen in je leven kunnen daarvan de oorzaak zijn zoals bijvoorbeeld: scheiding, overlijden van een partner of de geboorte van een kind. En dat terwijl je vaste lasten wel doorgaan. Om inwoners van de gemeente Doetinchem tijdig te ondersteunen bij het in balans brengen van inkomen en uitgaven heeft Buurtplein de gratis Budgetcheck ontwikkeld.

Het doel van de Budgetcheck is voorkomen dat er lange tijd meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt en inwoners van de gemeente Doetinchem daardoor betalingsachterstanden krijgen, wat kan leiden tot schulden, stress en spanningen.

Wat is de Budgetcheck?

De Budgetcheck is een kortdurend traject van 1 a 2 bezoeken waarbij een buurtcoach samen met de inwoner de huidige financiële situatie in kaart brengt. De inwoner krijgt inzicht in de huidige stand van zaken en ontvangt tips om beter om te gaan met zijn of haar budget. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om voor toeslagen of regelingen in aanmerking te komen die daarna zelfstandig, of samen met de buurtcoach kunnen worden aangevraagd. Zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel en de bedoeling is om je zo snel mogelijk weer goed op weg te helpen.

De Budgetcheck is gratis en verplicht tot niets. Kijk op www.buurtplein.nl/budgetcheck voor meer informatie. Op deze website is ook informatie te vinden om zelfstandig, zonder tussenkomst van een buurtcoach, de administratie in kaart te brengen of een voorzieningencheck uit te voeren.