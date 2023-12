CINEbieb start nieuwe jaar met mooie films

NEEDE / EIBERGEN – In het nieuwe jaar vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Neede en Eibergen respectievelijk de films ‘The Quiet Girl’ (4 januari) en ‘Cherry Blossoms’ (17 januari). Na afloop van de films is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film. Reserveren kan via: www.oostachterhoek.nl/cinebieb.



The Quiet Girl

De vrijwilligers van CINEbieb Neede vertonen in januari de film ‘The Quiet Girl’. De film is te zien op donderdagavond 4 januari 2024, om 20.00 uur

Het stille meisje uit de titel van dit prachtig ingetogen drama heet Caít, is tien jaar oud en komt uit een groot gezin. Het is 1981 en zoals destijds gebruikelijk in het streng-katholieke Ierland wordt Caít in de zomervakantie bij familie gestald. Bij Seán en Eibhlín is immers plek zat, want die hebben zelf geen kinderen. De komst van Caít heeft dan ook grote impact. Niet alleen op Seán en Eibhlín, maar vooral op de thuis emotioneel verwaarloosde Cáit, die voor het eerst echt gezien wordt. The Quiet Girl werd bij de Oscars genomineerd voor beste niet-Engelstalige film, want op een paar Engelse woorden na wordt er in de film alleen Iers gesproken. Gebaseerd op de roman Foster van de Ierse schrijver Claire Keegan.

Regisseur: Colm Bairéad

Cast: Carrie Crowley, Andrew Bennett, Catherine Clinch, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh

Cherry Blossoms

In Eibergen kozen de vrijwilligers voor de film ‘Cherry Blossoms’, die op woensdagavond 17 januari om 19.30 uur te zien is.

Het huwelijk tussen Rudi en Trudi had nog wel een tijdje z’n gang kunnen gaan als Trudi niet van een arts had gehoord dat haar man niet lang meer te leven heeft. Ze stelt dan voor samen de kinderen in Berlijn te bezoeken maar ze vertelt Rudi niet wat er aan de hand is. Als die kinderen na twee dagen duidelijk laten merken dat ze geen tijd meer hebben voor hun ouders, gaan ze naar de Oostzee. Ze wandelen over het strand en de norse Rudi bromt dat het wel weer mooi is geweest en dat hij naar huis wil. De volgende ochtend ligt Trudi dood in bed. Rudi, een volwassen kind eigenlijk die altijd door haar is beschermd en verzorgd, ziet ineens welk offer zijn vrouw al die jaren heeft gebracht. Hij besluit haar grote droom uit te voeren en vertrekt naar Japan.

Regisseur: Doris Dörrie

Cast: Elmar Wepper, Aya Irizuki, Hannelore Elsner, Maximilian Brückner, Nadja Uhl, Birgit Minichmayr

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete filmprogramma. Wil je het totale overzicht van alle films zien, dan kun je terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Toegangskaarten voor de films zijn te koop op bovengenoemde website. De toegangsprijs is

€ 6,00 en is inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.