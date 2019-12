Beeldbank Stadsmuseum naar Scherpinbeeld.nl

Gepubliceerd op 11 december 2019 om 09:57

GROENLO – De beeldbank van het Stadsmuseum Groenlo gaat naar de website ScherpInBeeld (SIB). De website SIB toont foto’s en video’s van Groenlo uit het verleden. Bij de foto’s kunnen bezoekers herinneringen plaatsen. Na ruim 13 jaar zijn er bijna 56.000 reacties geplaatst en zijn er ruim 7.200 foto’s, die over of iets met Groenlo te maken hebben, gepubliceerd.

De beeldbank van het Stadsmuseum wordt niet meer up-to-date gehouden. Dit was voor het bestuur van het Stadsmuseum aanleiding om contact te zoeken met het bestuur van ScherpInBeeld. “Wij willen graag dat de foto’s uit Groenlo op één plek te zien zijn”, vertelt Jeroen Tank, voorzitter van het Stadsmuseum.

Dagelijks wordt de website ScherpInBeeld.nl voorzien van nieuw beeldmateriaal. Daar komt dus nu het beeldarchief van Stadsmuseum Groenlo bij. “Wij zijn er bijzonder blij mee dat de foto’s van het Stadsmuseum te zien zijn op SIB. Met deze stap worden de foto’s gecentraliseerd en wordt het voor bezoekers nog makkelijker om foto’s terug te vinden”, vertelt Marcel Houwer van de Stichting ScherpInBeeld.

De beeldbank van het Stadsmuseum telt ruim 2.000 foto’s. “Het duurt nog wel even voordat die allemaal in de database van ScherpInBeeld staan, omdat wij principieel maar 1 foto per dag publiceren. De reden is dat dan alle aandacht naar die ene specifieke foto gaat”, aldus Marcel Houwer.

Inmiddels is de eerste foto uit de beeldbank van het Stadsmuseum geplaatst op ScherpInBeeld.nl.

Voor meer informatie: https://www.scherpinbeeld.nl of http://stadsmuseumgroenlo.nl