RegioExpres is winst voor de Achterhoek

Gepubliceerd op 10 december 2019 om 21:09

Met de RegioExpres wordt reizen van en naar de Achterhoek een stuk sneller voor iedereen die er woont en werkt. Nu het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland een positief besluit heeft genomen voor een verdere verkenning van de RegioExpres, komt de realisatie een belangrijke stap dichterbij.

De RegioExpres is een snelle treinverbinding tussen Arnhem en Winterswijk. Op de spoorlijn Arnhem – Winterswijk zal de RegioExpres vanaf Winterswijk tot Doetinchem (en vice versa) als stoptrein gaan rijden en vanaf Doetinchem naar Arnhem als sneltrein (zonder tussenstop). De tijdwinst tussen Arnhem en de Achterhoek wordt al gauw een kwartier en daarmee is het een belangrijke aanvulling op de vaak drukbezette stoptrein op dit traject.

8RHK ambassadeurs is warm pleitbezorger voor de RegioExpres. “Als Achterhoek werken we al jaren samen met de provincie aan de RegioExpres. Een snelle en betrouwbare treinverbinding is voor ons namelijk een keiharde voorwaarde om de Achterhoek aantrekkelijk te houden, onder andere voor mensen die naar hun werk gaan en studenten,” aldus Rens Steintjes, voorzitter van de Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid*. “We hebben de komende jaren in de Achterhoek veel nieuwe arbeidskrachten nodig om onze regio (economisch) sterk te houden. Maar liefst 27.000 nieuwe collega’s! Een snelle en goede verbinding van en naar de Achterhoek kan het verschil maken of iemand van buiten de Achterhoek hier solliciteert. Of dat bijvoorbeeld onze jongeren hier blijven wonen of terugkomen en een toekomst opbouwen in de Achterhoek. Wij zijn dus heel blij met dit besluit, want de RegioExpres is winst voor onze regio en de rest van Nederland.”