Overtuigende winst voor HV Grol C1

GROENLO – Na een rustperiode van vier weken stond de thuiswedstrijd tegen OBW C1 uit Zevenaar op het programma. Van te voren beloofde dit een spannende wedstrijd te worden. De uitwedstrijd tegen deze tegenstander werd namelijk met 15-14 nipt verloren door een tegendoelpunt in de laatste minuut. De meiden van HV Grol begonnen de wedstrijd goed. Dit resulteerde snel in een voorsprong van drie doelpunten. Deze voorsprong werd geleidelijk uitgebouwd tot vijf doelpunten bij rust.



De 2e helft liet eenzelfde spelbeeld zien. Mooi spel resulteerde uiteindelijk in 21-13 winst. Een goede prestatie van de meiden. Met nog vijf wedstrijden te gaan dit seizoen is het doel van de meiden van HV Grol uiteindelijk om op de vierde plaats in de competitie eindigen. Dit is een reëel doel en het hoogst haalbare aangezien de drie teams boven hen te ver voor staan in de stand.

