Beurs voor Slag om Grolle. Editie 2024: Terug naar 1627

GROENLO – Tijdens de informatie- en kledingbeurs die op zaterdag 27 januari werd gehouden in het cultureel centrum De Mattelier, kregen bezoekers de kans om ideeën en informatie te delen voor de aanstaande negende editie van de Slag om Grolle, die gepland staat op 25, 26 en 27 oktober in Groenlo. Dit grootschalige evenement brengt de belegering van Groenlo in 1627 tot leven met de deelname van duizenden re-enactors.

Op de beurs hadden bezoekers de gelegenheid om zich te laten informeren door Ria Olijslager over het bereiden van authentieke gerechten uit die tijd. Godfried Nijs en Joop Hubers hadden speciaal voor deze gelegenheid de goed- en fouttafels opgezet om te illustreren welke spullen wel of niet bestonden in 1627.

Kinderactiviteiten

Bas Baroen werft elk jaar kinderen voor het leger van de Prins tijdens de Slag om Grolle. Dit jaar heeft hij echter een nieuwe aanpak voor ogen. Op de kleding- en informatiebeurs heeft hij een tafel met zelfgemaakte wapens en uitrusting liggen, voornamelijk vervaardigd uit karton. Dit betaalbare materiaal is over het algemeen ook beschikbaar voor scholen, en dat is precies Bas’ doelgroep.

Hij hoopt dat op de vrijdagochtend van de ‘Slag om Grolle’, leerlingen op het ‘Slagveld’ zullen staan met hun zelfgemaakte uitrusting. Om dit te realiseren, is Bas in gesprek met verschillende scholen, waarbij al enkele scholen interesse hebben getoond. Ook voor de leerlingen is de ‘Slag om Grolle’ een levende geschiedenis les.

Tijdens de beurs konden bezoekers diverse items zoals hoeden, kleding en verschillende kledingattributen aanschaffen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Ontdek Groenlo met de vernieuwde dagje Groenlo App Verken Groenlo met gemak en plezier! Ontdek 67 gelegde stolperstenen, geniet van muurgedichten en vind 100 hotspots in Groenlo. Luister zelfs naar carnavalschlagers! Download de GRATIS Dagje Groenlo app nu in de Play Store en de Apple Store. Lees Meer