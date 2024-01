Grol 1 en DZC ’68 delen de punten met 2-2

GROENLO – Op zaterdag 27 januari vond er een spannende voetbalwedstrijd plaats op sportpark Den Elshof in Groenlo, waarbij de supporters in groten getale aanwezig waren om hun favoriete teams aan te moedigen. De wedstrijd tussen S.v. Grol 1 en DZC ’68 1 beloofde een ware krachtmeting te worden.

In de 41e minuut van de wedstrijd brak DZC ’68 de ban met een snelle counter. De DZC-speler wist het net te vinden en zette zijn team op een 0 – 1 voorsprong. Grol probeerde te reageren, maar in de 53e minuut verloor Grol de bal opnieuw, waarna DZC genadeloos toesloeg en de voorsprong vergrootte naar 0 – 2.

De tijd tikte weg, maar in de 90e minuut gaf Grol niet op. Ze wisten nog een doelpunt te maken en brachten de spanning terug in de wedstrijd met een stand van 1 – 2. Een hoekschop in de 95e minuut bood een uitgelezen kans voor Grol, en Kaj Riteco kopte de bal met precisie het doel in. De score was nu 2 – 2. In de allerlaatste minuten van de wedstrijd kreeg Tycho Riteco een kans om Grol de overwinning te bezorgen, maar zijn schot ging naast het doel.

Met de 2 – 2 stand eindigde de wedstrijd en was het puntendeling tussen Grol en DZC een feit.

Wedstrijdinformatie:

Scoreverloop:

41e min. 0 – 1

53e min. 0 – 2

90e min. 1 – 2 (Kaj Riteco)

97e min. 2 – 2 (Mart Willemsen)

Scheidsrechter: N. Henon uit Wageningen

Programma:

Zaterdag 3 februari 18.00 uur: Achilles ’12 – Grol (competitie)

Donderdag 8 februari 20.15 uur: Grol – DVC (Achterhoekcup)

Donderdag 15 februari 20.15 uur: Grol – Bon Boys (vriendschappelijk)

Zaterdag 17 februari 14.30 uur: Hulzense Boys – Grol (competitie)

Uitslagen 1H:

Grol – DZC ’68 2 – 2

SVZW – Stevo 2 – 2

WHC – FC Winterswijk 3 – 1

DOS ’37 – RKZVC 0 – 0

NEO – Hulzense Boys (wedstrijd gestaakt bij 3 – 0)

Sparta E. (vrij)

Dalfsen – Achilles ’12 (zondag)

Stand 1H:

WHC 12 – 31 punten FC Winterswijk 12 – 23 punten DZC ’68 12 – 23 punten SVZW 12 – 21 punten NEO 10 – 18 punten Sparta E. 12 – 18 punten Hulzense Boys 10 – 15 punten Achilles ’12 10 – 12 punten DOS ’37 12 – 12 punten Grol 11 – 11 punten RKZVC 12 – 9 punten Stevo 12 – 7 punten Dalfsen 11 – 2 punten

