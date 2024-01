PeuterParty in Bibliotheek Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zaterdagochtend 3 februari a.s. organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in Winterswijk een PeuterParty ter ere van de Nationale Voorleesdagen. Het wordt een geweldig feest, met vanaf 10.00 uur heel veel activiteiten. PEERtoftheater sluit om 11.30 uur de party af met de voorstelling ‘Precies goed!’. De toegang tot de PeuterParty is gratis, maar reserveren voor de voorstelling is noodzakelijk: www.oostachterhoek.nl/peuterparty.

Prentenboek van het jaar ‘Help! Een verrassing!’

Kom er allemaal gezellig bij en luister en geniet van een mooi verhaal. Lekker knus op de mat of bij papa, mama, opa of oma en wegdromen bij het verhaal van ‘Help! Een verrassing’.

Suus de eekhoorn heeft een verrassing voor August de Vos. Suus zegt dat het heel leuk gaat worden, maar August is bang. Suus vindt hele andere dingen leuk dan August. Wat als ze iets verzonnen heeft wat August totaal niet leuk vindt? Hij stelt zich van alles voor, en wordt banger en banger. Maar gelukkig kent Suus August goed en heeft ze iets bedacht wat August wél leuk vindt!

Voorstelling ‘Precies goed!’ door PEERtoftheater

PEERtoftheater speelt voor alle peuters en jonge kleuters (en hun ouders) de voorstelling ‘Precies goed!’ Aanmelden hiervoor is wel nodig en kan via www.oostachterhoek.nl/peuterparty of in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

De één wil graag in bomen klimmen,

de ander houdt niet van hoge dingen.

Lekker schreeuwen, rennen, springen

of liever lezen, slapen, zachtjes zingen.

Wat de één of de ander doet,

deze dag is ‘precies goed!’

Andere activiteiten

Naast het voorlezen en de voorstelling hebben we nog veel meer leuke activiteiten waaraan de peuters en kleuters mee kunt doen. Er wordt geschminkt, de kinderen kunnen op de foto met August of Suus, meedoen met de kinderboekenyoga en met de quiz of hun eigen cadeautje versieren.

Cadeautje

Peuters die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden van de Bibliotheek ontvangen een toepasselijk cadeautje: het vingerpopje van August de Vos (zolang de voorraad strekt).

Bron(nen) & Afbeelding(en)