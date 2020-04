Trainen onder voorwaarden

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

GROENLO – De jeugd mag weer gaan sporten onder strikte voorwaarden. Zo mag er bij het voetbal weer buiten getraind worden door alle teams bij de jeugd. Maar altijd onder begeleiding ! De Grol heeft dat bericht van de regering op 21 april meteen opgepakt en alles voorbereid om op woensdag 29 april de trainingen weer op te starten. Maar nogmaals, dat gaat onder strenge voorwaarden om het onzichtbare virus met de naam Covid-19 niet verder te verspreiden. Laten we maar meteen beginnen met die strenge voorwaarden.

Het Algemeen Bestuur van de Grol heeft besloten dat bij het herstarten van de trainingen de volgende voorwaarden en uitgangspunten worden gehanteerd:

Er mag niet op het sportpark gedoucht worden (regeringsvoorschrift) en de kleedkamers blijven op slot. In de categorieën Onder 15 tot en met Onder 19 mogen tijdens de trainingen “geen potjes worden gespeeld” (regeringsvoorschrift, citaat premier Rutte). Hier moet 1,5 meter afstand tussen de spelers worden gehouden. Dus er kunnen geen partijtjes (jullie term) worden gespeeld. In de categorieën Onder 6 tot en met Onder 13 mag gewoon getraind worden. Ook partijtjes zijn toegestaan. Voor alle categorieën Onder 6 tot Onder 19 blijft elke speler minstens 1,5 meter bij de trainers vandaan en de trainers 1,5 meter bij de spelers vandaan. De ouders mogen niet verder komen dan de fietsenstalling of de parkeerplaats. Het is naast de jeugdleden alleen de trainers, leden van het voetbalbestuur, het organisatiebestuur, de commissie jeugd, het accommodatiebestuur en het algemeen bestuur toegestaan om het sportpark te betreden. Het sportpark blijft alle dagen van de week gesloten behalve voor trainingen. Het clubgebouw is ook gesloten. Spelers, trainers en bestuursleden die neusverkouden zijn, keelpijn hebben, hoesten en/ of koorts hebben, mogen niet naar het sportpark komen. Als een gezinslid koorts heeft, blijven de anderen ook thuis. Trainers en bestuursleden die tot de “risicogroep” behoren, mogen ook niet op het sportpark komen. Zij lopen grote risico’s op het moment dat ze Corona krijgen. Zij weten zelf wel of ze tot die risicogroep behoren. De bedoeling is dat alle teams bij de jeugd, met uitzondering van de G-teams, weer twee keer per week gaan trainen. In dezelfde samenstelling als in het afgebroken seizoen.

De G-teams mogen nog niet trainen omdat zij tot een kwetsbare groep en voor een deel zelfs tot de risicogroep behoren. Helaas moeten die spelers en speelsters nog even geduld hebben, wat verschrikkelijk moeilijk is.

Er wordt eerst gestart met alleen de trainingen. Het kan zijn dat er in de loop van de tijd nog andere activiteiten worden georganiseerd (bijvoorbeeld extra techniektrainingen door de trainers van Grol 1, 2, 3 en Dames).

Over trainingen voor niet-leden – wat een wens van de regering is – wordt nog overleg gevoerd met de gemeente Oost Gelre. We werken hier graag aan mee en zullen dan aparte trainingen gaan organiseren.

Ook met de voetbalschool van de Grol (OPA) is het voetbalbestuur in gesprek over de herstart van de voetbalschool.

Zeker voor de categorieën Onder 15 tot en met Onder 19 zal het voor spelers, speelsters en trainers even zoeken zijn hoe je traint op een afstand van 1,5 meter van elkaar. Daarom is de voetbalbond KNVB ook bezig met het opzetten van nieuwe spelvormen en een nieuw soort training. De trainers zullen de berichten en tips van de KNVB altijd zo snel mogelijk van de jeugdcommissie doorgespeeld krijgen.

En veiligheid tegen het virus is voor iedereen op het trainingsveld van belang. In Nederland wordt nu een protocol (een voorschrift) gemaakt voor alle sportverenigingen in Nederland om de veiligheid van de sporters en trainers te waarborgen. De KNVB gaat dat protocol zo snel mogelijk verspreiden onder de voetbalverenigingen. Natuurlijk zal de Grol dat protocol gaan volgen.

