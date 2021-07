Blauwalg in de Grolse gracht

Deel dit bericht













GROENLO – In de Grolse gracht in Groenlo is afgelopen week blauwalg geconstateerd. Waterschap Rijn en IJssel adviseert om contact met het water te vermijden, omdat blauwalgen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Het waterschap zal waarschuwingsborden plaatsen. De borden blijven staan tot de blauwalg zich heeft teruggetrokken en de risico’s zijn verdwenen.

De aangetroffen soort blauwalg produceert giftige stoffen. Deze kunnen gevaarlijk zijn voor mensen en (huis)dieren. Dan gaat het bijvoorbeeld om irritatie aan de huid en ogen, darmklachten en op langere termijn leverschade. Bij eventuele klachten raden wij aan om naar de huisarts of dierenarts te gaan. Vertel hem of haar dat er contact is geweest met blauwalgen.