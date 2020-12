‘Blief gezond!’ muzikale positieve boodschap naar iedereen in Oost Gelre, de Achterhoek, geheel Nederland

GROENLO – Op dinsdag 22 december werd een speciaal lied uitgebracht waarmee de gemeente Oost Gelre, in samenwerking met meerdere partijen, iedereen binnen de gemeente, iedere Achterhoeker, geheel Nederland, een hart onder de riem wil steken deze laatste dagen van 2020 en hiermee 2021 in te gaan. Een boodschap van hoop, verbinding en Achterhoeks noaberschap. Positief blijven, er zijn voor elkaar, samen de schouders eronder! De tekst van het lied ‘Blief gezond!’ is geschreven door Henri Walterbos en op muziek gezet door Tim Ebbers en Christof Elsinghorst. Afgelopen week werd het nummer opgenomen en aan de clip gewerkt. De Industriële Kring Groenlo Lichtenvoorde (IKGL), het ondernemersfonds Lichtenvoorde, de Werkgroep Promotie Groenlo en de gemeente Oost Gelre omarmden de boodschap en het lied, als een handreiking naar inwoners en een manier om in contact te blijven met elkaar. Naast financiële bijdragen van voornoemde partijen levert enthousiasme en bevlogenheid van betrokkenen het uiteindelijke resultaat op.

Tekst gaat verder onder de videoclip

Twee keer corona

Het toeval wil dat Walterbos zelf twee keer werd getroffen door corona, twee keer in isolatie zat. ‘Dat staat er los van. De tekst was er al eerder, heb ik op het laatst iets herschreven op de actualiteit, maar het maakt je nog bewuster door het lied en de titel.’ Tim Ebbers, met wie Henri al jaren liedjes maakt in het Achterhoeks dialect, zette Henri’s tekst op muziek. ‘Prachtig vond ik dat al, die eerste versie met alleen zijn stem en gitaar! Een tekst gaat dan pas echt leven.’ ‘Die eerste opzet, stuurde ik dan weer door naar mijn muziekvriend Christof,’ gaat de zanger van De Gracht verder. ‘Die vond het meteen een mooi idee om dat als lied uit te werken.’ ‘Tim en Christof hebben er iets fantastisch van gemaakt,’ vindt Henri. ‘Dan komt de tekst pas echt binnen.’

Breed gedragen

De boodschap van het lied wordt breed gedragen. De gemeente en de andere partners doen mee omdat de boodschap past bij de acties die zij zelf op poten zetten of nog van plan zijn. ‘Winkeliers in Lichtenvoorde wilden al een filmpje uitbrengen om klanten te bedanken voor hun steun en klandizie het afgelopen jaar. Daar gebruiken ze nu dit nummer bij,’ vertelt betrokkene Joske Elsinghorst. ‘De IKGL bracht vorige week ‘Loat ow neet kisten’ kisten, een initiatief van de Timp en Nathals bier, naar een deel van hun leden. De beelden daarvan zijn ook in de clip verwerkt. Enkele lokale fotografen gaven ook hun beelden vrij, om zoveel mogelijk bekende gezichten uit onze mooie gemeente voorbij te zien komen.’

Positieve boodschap

De initiatiefnemers hopen dat iedereen in Oost Gelre, maar ook ver daarbuiten het lied als een positieve boodschap ervaren. De clip zal middels diverse social media kanalen van betrokken partners gedeeld worden, evenals op youtube. Ook verschijnt het nummer op Spotify. Beiden onder de naam Tim Christof en Wally. ‘We hopen dat het lied mensen aanspreekt, bemoedigt en helpt het nog even vol te houden,’ eindigt Henri. ‘Want samen moeten we het doen,’ vult Joske aan. ‘Elkaar steunen, lokaal kopen, naar elkaar om blijven zien; Blief gezond!’