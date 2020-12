GROENLO – Het verhaal was eigenlijk al afgelopen. Maar toch niet helemaal. Want terwijl de leden van Grolse Boys na de fusie een plekje vonden bij Grol (en de geschiedenis van de club ook), bleef er wel wat rood-wits achter bij de Slinge. Grolse Boys was al die tijd nog steeds eigenaar van het Wilgenpark. Daar is op 23 december een einde aan gekomen. Het verkoopcontract met de gemeente Oost Gelre is op die dag tot uitvoering gekomen. Het warme huis van Grolse Boys is nu van iemand anders.

Wat precies de plannen zijn met het terrein is niet bekend. Waarschijnlijk zal het grootste gedeelte omgevormd worden tot een publiek toegankelijk natuurgebied. Dat het terrein in de toekomst geschikt gemaakt wordt voor woningbouw, valt niet uit te sluiten. Maar dat maakt de oud-leden allemaal niet zo veel meer uit. Zij kijken vooral met heel veel plezier terug op die fantastische tijd naast de Slinge. Vaarwel Wilgenpark!