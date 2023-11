Presentatie Jaarboek Achterhoek en Liemers, nr. 47: Van huis en haard; migratie door de eeuwen heen

ZELHEM – Op donderdag 30 november 2023 zal de presentatie plaatsvinden van het 47e Jaarboek Achterhoek & Liemers met als thema ‘Van huis en haard; migratie door de eeuwen heen’. Het evenement begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en zal gehouden worden in de Lambertikerk te Zelhem.

Het presentatieprogramma omvat twee inleidingen over het onderwerp migratie, gepresenteerd door gerenommeerde theologen. De hoogleraar Willem Ouweneel en theoloog-voorganger Henk Teeuwen zullen in de Lambertikerk spreken over verschillende aspecten van migratie.

Het thema van het 47e Jaarboek Achterhoek & Liemers is niet toevallig gekozen. Migratie is de afgelopen decennia wereldwijd steeds prominenter en uitdagender geworden. Dit thema is breder getrokken dan alleen de hedendaagse migratieproblematiek en plaatst het in een religieus-historisch perspectief.

Het jaarboek bevat diverse bijdragen, waaronder:

Acculturatie: Henk Teeuwen benadrukt het belang van het begrip ‘acculturatie’ in de context van migratie, waarbij mensen uit verschillende culturen met elkaar in aanraking komen.

Pruus: Auteur Theo Salemink belicht het leven en werken over de grens, met bijzondere aandacht voor zijn grootvader Gerhard Salemink en diens keuze om ‘Pruus’ te worden, zoals Duitsers destijds werden genoemd.

Hugenoten: Willem Ouweneel onderzoekt de aanwezigheid van hugenoten in de Achterhoek en Liemers en hun vestiging in deze regio.

Amerika: Het verhaal van de eerste Eibergse landverhuizers die naar Amerika emigreerden, geschreven door Bert Heuvelsland.

Brazilië: Minder bekend is het verhaal van Achterhoekse families die in Brazilië belandden, een geschiedenis die Bert Heuvelsland onthult.

Daarnaast bevat het jaarboek nog meer verhalen en bijdragen die diverse aspecten van migratie belichten.

Het 47e Jaarboek Achterhoek & Liemers, getiteld ‘Van huis en haard; migratie door de eeuwen heen’, is verkrijgbaar tijdens de presentatie voor € 24,95. Na 30 november is het te koop via https://www.achterhoekseboeken.nl/alle-boeken/1312-jaarboek-achterhoek-en-liemers-nr-47.html, in de studiezaal van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem en bij de regionale boekhandel.

Voor degenen die deze presentatie willen bijwonen, vindt het evenement plaats op donderdag 30 november 2023 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de Lambertikerk te Zelhem, Markt 2. Aanmelden kan via info@ecal.nu of telefonisch op 0314-787078. De toegang is vrij en omvat koffie/thee; overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Donderdag 30 november 2023, aanvang 19.30 uur (inloop 19.00 uur)

Locatie: Lambertikerk te Zelhem

