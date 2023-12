Boekpresentatie ‘Grols gewin’ groot succes.

‘Grols gewin’ van Godfried Nijs is vooral een leesbaar boek.

GROENLO – De officiële presentatie van het boek ‘Grols Gewin’, geschreven door Godfried Nijs, vond plaats op 1 december in Groenlo. Dit boek biedt een diepgaand inzicht in de belegering van Grol, een belangrijk moment in de Tachtigjarige Oorlog, en markeert een belangrijke bijdrage aan de historische literatuur over deze periode.

Tijdens de ceremonie, bijgewoond door meer dan 70 genodigden, overhandigde Jeroen Tank, voorzitter van het Stadsmuseum Groenlo, het eerste exemplaar aan Daphne Maas, directeur van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog. Deze handeling symboliseerde de verbinding tussen het lokale erfgoed van Groenlo en de nationale geschiedenis.

De presentatie vond plaats in de Oude Calixtus, een locatie van historisch belang in Groenlo, welke de toekomstige locatie zal zijn van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog. De bijeenkomst werd ingeleid door een welkomstwoord van Daphne Maas, gevolgd door een toelichting van Jeroen Tank en Frans Denie, penningmeester van het Stadsmuseum Groenlo, over de totstandkoming van het boek.

Godfried Nijs, een gepassioneerde amateur-historicus met een focus op de Tachtigjarige Oorlog, heeft dit boek geschreven met als doel een gedetailleerd en toegankelijk overzicht te bieden van de belegering van Grol. In zijn toespraak benadrukte Nijs de veelzijdigheid van de historische feiten die hij tijdens zijn onderzoek ontdekte en verwerkte in het boek.

Het boek is opgedragen aan zijn overleden echtgenote Barbara, die een ondersteunende rol speelde tijdens het schrijfproces en de selectie van het beeldmateriaal. Nijs gaf aan dat haar aanmoediging een cruciale factor was in de voltooiing van het werk.

‘Grols Gewin’ biedt een uitvoerig verhaal over zowel de alledaagse aspecten als de strategische beslissingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog in en rond Grol (het huidige Groenlo). Het boek is verkrijgbaar bij het Stadsmuseum Groenlo, de VVV, en de Bruna in Groenlo voor €22,50, en is ook online te bestellen via de webshop van het museum.

