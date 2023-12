Ranking winnaar Tim Riesekamp: “Wij, ruiters, moeten Jumping de Achterhoek blijven waarderen”

VRAGENDER – Op Jumping de Achterhoek, een gerenommeerd paardensportevenement, zijn dit jaar drie rankingrubrieken gepresenteerd, één meer dan het voorgaande jaar. Deze uitbreiding betekent een verhoogd prijzengeld voor de deelnemende springruiters en biedt hen extra kansen om punten te verdienen voor de wereldranglijst – een cruciaal aspect voor professionele ruiters.

De 41-jarige Duitse ruiter Tim Riesekamp-Goedeking, uit Steinhagen, behaalde een indrukwekkende overwinning in de Roelofsen Horse Trucks Prijs op 1.45m niveau. In een veld van 63 deelnemers wisten slechts 18 ruiters zich te kwalificeren voor de beslissende barrage, waarin Riesekamp-Goedeking uitblonk door het parcours te voltooien in een recordtijd van 36.00 seconden.

Achter hem eindigde de Amerikaanse Taylor Kain op de tweede plaats met haar paard Jirenze in 36.38 seconden, gevolgd door de Nederlandse ruiters Piet Raijmakers jr. en Hessel Hoekstra.

Riesekamp-Goedeking’s overwinning was des te opmerkelijker gezien de geschiedenis van zijn paard, LB Qualita, die als achtjarige haar heup brak. Dit leidde tot een lang herstelproces, waardoor deze overwinning in haar eerste rankingproef een bijzonder moment markeert.

De trouw van de eigenaren van LB Qualita, ondanks haar blessure, werd door Riesekamp-Goedeking benadrukt als een belangrijke factor in het succes. Hij sprak zijn waardering uit voor hun steun en hun besluit om het paard bij hem terug te brengen.

Riesekamp-Goedeking, die momenteel op de 218e plaats staat op de wereldranglijst, streeft naar een positie in de top-200. Hij waardeert Jumping de Achterhoek om de rankingmogelijkheden, de sfeer, en de noodzaak om dergelijke evenementen te ondersteunen voor de continuïteit van de sport.

Naast de competitie benadrukte hij de inzet van de organisatoren en vrijwilligers, en riep hij op tot voortdurende steun voor jaarlijks georganiseerde evenementen zoals Jumping de Achterhoek.

Vrijdagresultaten omvatten ook overwinningen voor Bart van der Maat in de CSI2* 1.40m Medium Tour, en gezamenlijke winnaars Piet Raijmakers jr. en Bas Moerings in de CSI1* rubrieken.

Op zaterdag wordt de internationale sport voortgezet met GMB-finales voor jonge springpaarden en de 1.45m Medium Tour finale, met een afsluiting op zondag 3 december met de Grote Prijzen voor CSI1* en CSI2* deelnemers.

Voor meer informatie over het evenement en de volledige resultaten, bezoek www.jumpingdeachterhoek.nl.

