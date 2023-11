Try-out oudejaarsconference Frans Miggelbrink

WINTERSWIJK – Een unieke kans op een geweldige avond! Frans Miggelbrink gaat op donderdagavond 7 december zijn oudejaarsconference ‘Met zijn allen’ try-outen bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek in Winterswijk. De avond begint om 19.30 uur. Kaarten zijn te koop via www.oostachterhoek.nl/frans of in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Oudejaarsconference

Met zijn allen. Effe met elkaar het afgelopen jaar doorploegen. Effe met zijn allen lachen en vooral niet te serieus naar onszelf kijken. Wat is ons weer overkomen? Frans Miggelbrink kijkt op zijn geheel eigen Achterhoekse wijze achterom; maar wel met zijn allen.

Over Miggelbrink

Frans Miggelbrink werkt als discussieleider, dagvoorzitter en communicatieadviseur. Hij is onder andere scriptschrijver voor de Nederlandse Onderwijs Televisie en AVRO geweest. Wekelijks schrijft hij een heerlijke ‘vrolijkkritische’ column in de Gelderlander. En samen met Willem te Molder heeft hij er inmiddels een aantal seizoen opzitten van ‘I love de Achterhoek’, de prachtige serie bij Omroep Gelderland, waarin de vrienden uitgedaagd wordt hun geliefde streek eens anders te beleven. “Ik kan mijn Achterhoekse DNA niet verloochenen. Mijn levensmotto is dan ook: doe maar normaal, maar doe het net even anders”, aldus de vrolijke Frans.

Kaartverkoop

De locatie van de try-out is de theaterzaal van het GKC, waarbij de ingang via de Bibliotheek Winterswijk wordt gebruikt. De kaarten (€10,00 voor leden en €12,50 voor niet-leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek) zijn te koop via www.oostachterhoek.nl/frans of in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Bron(nen) & Afbeelding(en)