Brouwersgrachtconcert 2025: Voorverkoop start op 31 januari

GROENLO – Na het grote succes van de eerste editie in 2024 keert het Brouwersgrachtconcert terug op zaterdag 28 juni 2025. Dit unieke evenement, dat plaatsvindt rondom de midzomernacht, belooft opnieuw een sfeervolle avond vol muziek en dans aan de Grolse gracht. De voorverkoop van tickets start op 31 januari 2025 via brouwersgrachtconcert.nl.

Disco Fever met ABBA-tributeband

Het Brouwersgrachtconcert 2025 staat in het teken van een groots discofeest. Vanaf 19:00 uur verandert de sprookjesachtige locatie achter het Proeflokaal van Brouwersnös in een openlucht dansvloer. De avond wordt gevuld met iconische disconummers, gedraaid door een dj, en als hoogtepunt treedt een fantastische ABBA-tributeband op. Laat je meevoeren door de nostalgische hits van de Zweedse supergroep en dans alsof het weer de jaren 70 en 80 zijn.

Een traditie in de maak

Het idee voor het Brouwersgrachtconcert ontstond vanuit de wens om, net als het beroemde Prinsengrachtconcert in Amsterdam, een muzikaal evenement aan het water te organiseren. De eerste editie in 2024 was een groot succes en liet zien dat Groenlo klaar is voor een unieke muziekbeleving. “Met deze tweede editie hopen we van het Brouwersgrachtconcert een vaste traditie te maken,” zegt Mariëlle Geessinck van mede-organisator Lionsclub Oost Achterhoek.

Wees er snel bij!

De exclusieve locatie aan de gracht biedt beperkte capaciteit, dus wordt aangeraden om tijdig tickets te reserveren. Schrijf je alvast in voor de nieuwsbrief via brouwersgrachtconcert.nl om niets te missen. De eerste editie was snel uitverkocht, dus wacht niet te lang!

