Concordia Wehl 4 – Grol 3 zat (0–1) 0-1

GROENLO – Grol heeft vorige week na een rommelige wedstrijd, met een 6-4 overwinning op Winterswijk 7, de koppositie weten te pakken. Vandaag hebben wij die koppositie verder verstevigd na een moeizame wedstrijd en een minimale winst op de nummer drie van de competitie.

Het is vroeg in de ochtend wanneer we ons verzamelen bij Den Elshof voor vertrek naar Wehl. Vanwege een druk thuisprogramma bij onze tegenstander spelen we al om half twaalf. We worden ingedeeld op natuurgrasveld 4, een veld dat er niet al te best bij ligt. Desondanks kennen we onze doelstelling en staan we met een grote en fitte selectie aan de aftrap.

Door de staat van het veld is de beginfase rommelig. Beide teams zoeken naar het juiste spel voor deze omstandigheden. De wedstrijd golft op en neer en wordt in een hoog tempo gespeeld, mede omdat ook Wehl belangrijke punten nodig heeft in de strijd om de bovenste plaatsen.

Grol weet uiteindelijk de wedstrijd open te breken. Op een paar meter buiten het zestienmetergebied krijgt Grol een vrije trap. Ronald Wagendorp neemt de bal voor zijn rekening en schiet hem via de binnenkant van de paal langs de muur en kansloos achter de doelman van Wehl: 0-1 in de 14e minuut. Helaas moet Ronald enkele minuten later het veld verlaten met een blessure.

Na ongeveer twintig minuten begint Grol de grip op de wedstrijd te verliezen. Concordia wordt steeds sterker, onderschept ballen makkelijker en zet Grol onder druk. We hebben moeite om de bal in de ploeg te houden en Concordia lijkt met een man meer te spelen.

Tot aan de rust is het alle hens aan dek voor Grol! Concordia komt meerdere keren gevaarlijk dicht bij de gelijkmaker, maar dankzij enkele belangrijke reddingen van Barry Janssen en goed verdedigend werk blijft de voorsprong behouden. Concordia Wehl heeft in deze fase zeker recht op een doelpunt. Een aantal corners wordt gevaarlijk ingedraaid, maar kunnen ternauwernood en soms miraculeus worden verdedigd. De rustfluit voelt als een opluchting en we kunnen even op adem komen.

In de kleedkamer proberen we orde op zaken te stellen en bereiden we ons voor op de tweede helft. We verwachten dat Concordia ons direct weer onder druk zal zetten om de gelijkmaker te forceren, maar dit zou ons ook kansen kunnen bieden.

Vanaf de aftrap zet Concordia inderdaad weer veel druk, maar Grol weet er nu beter onderuit te voetballen. Khalid Chaboune lijkt te scoren na een steekpass van Niek ter Haar, maar zijn doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel.

Het centrale duo Amir Haziri en Bart Luttikholt houdt de organisatie goed in stand. Ondanks de aanhoudende druk van Concordia moeten we de wedstrijd in het slot gooien. Khalid krijgt nog een paar mogelijkheden om de score te verdubbelen, maar de scherpte ontbreekt.

Ook in de acht minuten extra speeltijd houdt Grol stand. Met enig geluk trekken we de overwinning over de streep en nemen we drie belangrijke punten mee naar Groenlo. Wanneer later op de middag blijkt dat de nummer twee en vier gelijk hebben gespeeld, smaakt deze overwinning des te beter. We staan nu steviger aan kop!

Volgende week wacht opnieuw een belangrijke wedstrijd: thuis tegen de nieuwe nummer drie van de ranglijst, Eibergen.

