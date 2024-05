Brouwersgrachtconcert uitverkocht, tweede editie op komst in 2025

GROENLO – Het eerste Brouwersgrachtconcert op zaterdag 29 juni was zo snel uitverkocht, dat de organisatie al een datum heeft geprikt voor 2025. Op 28 juni 2025 zal de tweede editie van het Brouwersgrachtconcert plaatsvinden. “We hadden nooit durven dromen dat het zo’n groot succes zou worden”, zegt Mariëlle Geessinck, president van de Lions Club. “De kaarten waren binnen no-time uitverkocht en de reacties op het initiatief zijn overweldigend positief.”

Van idee naar traditie in wording

Het idee voor een grachtenconcert, geïnspireerd op het prinsengrachtconcert in Amsterdam, leefde al een tijdje. In het voorjaar besloten de Lions Club Oost Achterhoek en Brouwerij Het Brouwersnös werk te maken van de plannen. De gemeente Oost Gelre omarmde het plan als evementengemeente direct en de organisatie wist de populaire ‘The Tribute to the Cats band’ uit Volendam te strikken voor een optreden. “Het liep echt storm met de kaartverkoop. We zien dat als een teken dat er behoefte is aan een muzikaal festival op deze mooie locatie aan de Grolse gracht”, zegt Willem Verhoeven van het Brouwersnös. Om de energie voor dit nieuwe evenement te behouden is daarom besloten direct een datum te prikken voor de tweede editie. “Omdat de kaartverkoop zo snel is gegaan hebben veel mensen net naast het net gevist. We willen daarom graag laten weten dat ze volgend jaar opnieuw de kans krijgen om erbij te zijn.” De muzikale invulling voor de tweede editie volgt later. “We zien dat dit idee alles in zich heeft om uit te groeien tot een nieuwe traditie in Groenlo.”

Zaterdag 29 juni: Tribute tot the Cats op drijvend podium

De meer dan 1000 aanwezigen op het Brouwersgracht 29 juni hebben de primeur met een optreden van ‘Tribute to the Cats band’. De band speelt op zaterdagavond 29 juni op een drijvend ponton van vijf bij tien meter in de Groenlose gracht. Het publiek kan de band bekijken en beluisteren vanaf de waterkant, op het festivalterrein tussen de villa van het Brouwersnös en de Brouwerij. De tributeband uit Volendam die inmiddels al meer dan 20 jaar optreedt, heeft een grote schare fans en staat bekend om een avond vol gezelligheid en plezier. De meeste bandleden hebben in het verleden hun sporen in de Volendamse muziekscene ruimschoots verdiend. Op het eerste Brouwersgrachtconcert in Groenlo zullen hits als ‘Lea’, ‘Why’, ‘Marian’, ‘Times where when’ en niet te vergeten de wereldhit ‘One way wind’ zorgen voor een feest der herkenning.

De Cats-band zal op 29 juni optreden op een bijzondere locatie in Groenlo die geheel in een midzomeravond-festivalsfeer wordt aangekleed. Een deel van de opbrengst van het Brouwersgrachtconcert zal worden geschonken aan de Stichting Dierenpark Halve Maan.

Bron(nen) & Afbeelding(en)