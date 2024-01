Grol is partnerclub van FC Twente/Heracles Academie

GROENLO – S.v Grol heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van haar voetbalprogramma door een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met de FC Twente/Heracles Academie. Deze samenwerking verbindt Grol als partnerclub aan het Regioplan van de Academie, een mijlpaal die gevierd werd tijdens een speciaal georganiseerd voetbalcafé door het voetbalbestuur.

Voorzitter Stan Raben, die namens Grol de samenwerkingsovereenkomst ondertekende, deed dit in aanwezigheid van Tim van Vlijmen, de Coördinator van het Regioplan. Van Vlijmen, enthousiast over deze nieuwe verbintenis, benadrukte de waarde die Grol toevoegt: ‘Met haar omvangrijke potentieel, zowel in spelers als in trainers en andere betrokkenen, vormt Grol een waardevolle aanwinst voor ons Regioplan. Door onze gezamenlijke inspanningen verwachten we een significante impact te maken, waarbij zowel de academie als Grol profiteren van elkaars expertise en ervaring.’

Als onderdeel van regio Zuid, één van de negen regio’s binnen het Regioplan, zal Grol nu actief bijdragen aan de versterking van de voetbalgemeenschap in deze regio. ‘De toevoeging van Grol, gezien haar omvang en capaciteiten, belooft een extra stimulans te zijn voor regio Zuid’, aldus Van Vlijmen.

Naast de nieuwe samenwerking met FC Twente/Heracles, blijft Grol ook samenwerken met De Graafschap. ‘Deze voortdurende samenwerking stelt onze jeugdopleiding in staat om optimaal te profiteren van de geboden kennis en kunde, zowel in de Achterhoek als in Twente’, voegt Stan Raben toe. ‘We zijn tevens partner van de MVVA, wat de jeugdleiding voor meiden en vrouwen in de Achterhoek versterkt. Het formaliseren van onze reeds bestaande goede relatie met FC Twente/Heracles in een partnerovereenkomst is een stap waar we trots op zijn.'”

