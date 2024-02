Carnavalsplezier voor jong en oud

GROENLO – Carnavalsvereniging De Knunnekes in Groenlo heeft een divers programma aangekondigd voor zowel jongeren als gezinnen in aanloop naar en tijdens het carnavalsweekend 9 tot en met 13 februari. De reeks activiteiten, variërend van scholencarnaval tot Bözzeldinsdag, is samengesteld door Jeugd Carnaval Groenlo.

Het programma start op vrijdag 9 februari met een bezoek aan alle basisscholen in Groenlo, waarbij carnaval wordt gevierd met de jeugd. Dezelfde avond wordt er een Teenage Carnavals Party gehouden in de Mattelier voor jongeren van 11 tot 16 jaar. De deuren gaan open om 19.00 uur, en er zijn nog kaarten beschikbaar aan de deur.

Op zaterdag 10 februari vindt het jeugdcarnaval plaats in City Lido, waar een speciaal programma voor de jeugd is samengesteld. Tijdens dit evenement worden de nieuwe jeugdprins en jeugdadjudant van 2024 onthuld. Ook zullen de artiesten Mylène en Rosanne, bekend van het Junior Songfestival, optreden. De deuren openen om 12.30 uur, met een starttijd van 13.00 uur en een eindtijd van 16.00 uur.

Het gezinscarnaval volgt op zondag 11 februari in de Mattelier, direct na de optocht. Dit evenement nodigt hele families uit om samen carnaval te vieren. Er worden kleurplaatwedstrijden gehouden met kans op mooie prijzen, waaronder twee fietsen. De jeugdprins en jeugdadjudant zullen ook aanwezig zijn.

De afsluiting van het carnavalsprogramma is op dinsdag 13 februari met Bözzeldinsdag. De activiteiten starten om 13.11 uur op de markt en omvatten een dweiltocht door de binnenstad, waarbij gezinnen, vrienden en familieleden kunnen deelnemen aan verschillende spelletjes in de kroegen van Groenlo. Deelnemers kunnen een dweilpin verdienen en nadien genieten van een gratis patatje en ranja. De activiteiten duren tot 15.00 uur.

De organisatie maakt dit jaar ook actief gebruik van sociale media om hun activiteiten te promoten, met aanwezigheid op Facebook onder ‘Jeugd Carnaval Groenlo’ en op Instagram onder ‘jeugdcarnavalknunnekes’.

