V.V. Grol D1 wint 3-1 van Havoc D2

GROENLO – Na een poos radiostilte begaf vv Grol dames 1 zich afgelopen zaterdag weer op eigen grondvesten. Of ze intussen stil hebben gezeten? Alles behalve, de volleybal kent geen winterstop.

Een aantal weken achtereen lukte het het team niet om de winst over de streep te trekken. De dames hadden moeite om de concentratie en intensiteit hoog te houden tijdens de wedstrijden. Daarnaast was het team niet altijd compleet waardoor zij niet konden profiteren van tactische wissels. Al met al resulteerde dit in drie verloren wedstrijden achtereen, sinds de start van de tweede helft.

Echter laten de dames zich de pis niet lauw maken, zo stonden zij zaterdag 3 februari weer vol goede moed aan de start van hun thuiswedstrijd.

De eerste set was Havoc taai en bereikten zij een voorsprong van vijf punten. Na de time-out van Bianca, waarin zij de speelsters wees op het feit dat het spel goed af te lezen was, ging Grol slim spelen. De dames van Grol hielden hun hoofd koel en het spel werd mooi verdeeld, waardoor zij de set met een stand van 25-18 binnen wisten te slepen.

Gedurende de tweede set bleven de dames rustig en gecontroleerd spelen, zo hield Grol continu voorsprong en werd ook deze set gewonnen met een stand van 25-18.

In de derde set werd het spel slordiger, er werd trager gereageerd en er werden meer eigen fouten gemaakt. Havoc haalde hier hun voordeel uit en won de set met 14-25.

Vastberaden om niet weer in een vijfsetter terecht te komen, knokten de dames van Grol zich door de vierde set. Er werd adequater gereageerd en minder voorspelbaar gespeeld doordat er goed werd gevarieerd in de aanval. Dit resulteerde in een setstand van 25-19, wat betekent dat de eerste winst van 2024 een feit is!

Voor aanstaande dinsdag 6 februari staat de uitwedstrijd tegen Elite/Dynamo D1 in Neede om 20:30 op de planning. Met eenzelfde aantal wedstrijden maar twee punten meer belooft dit een spannende wedstrijd te worden. Kom jij de dames toejuichen naar de tweede overwinning van 2024?