Mantelzorger kan met cliënt gratis naar film bij Cinemajestic 

ZUTPHEN – Bij servicebioscoop Cinemajestic Zutphen menen we oprecht dat iedereen, jong en oud, hulpbehoevend of met een krappe beurs, moet kunnen genieten van een geweldige filmbeleving. In 2024 bieden we mantelzorgers de gelegenheid om met hun cliënten gratis filmvoorstellingen te bezoeken. Hiervoor stellen wij onze bioscoop op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en donderdag de hele dag beschikbaar (niet in de kindervakanties geldig).

Als er één doelgroep is die het verdient om zich af en toe heerlijk te ontspannen, dan zijn dat wel de mantelzorgers. Zij werken en zorgen zich een slag in de rondte voor hun hulpbehoevende naaste zonder dat daar een beloning tegenover staat. Het bieden van mantelzorg vreet vaak tijd en energie en betekent niet zelden een aanslag op de fysieke en mentale gezondheid van betrokkene. Vandaar dat Cinemajestic mantelzorgers en hun cliënten graag in de watten legt op genoemde doordeweekse middagen.

Deze gratis-naar-de-filmactie beperken we niet alleen tot mantelzorgers: ook begeleiders van woongroepen en ouderenorganisaties en zorgpersoneel willen wij hiervan laten meeprofiteren. Samen met hun cliënten zijn ook zij van harte welkom in onze servicebioscoop. Voor hen gelden exact dezelfde mogelijkheden als voor de mantelzorgers.

Prikkelarme voorstelling

Best veel mensen hebben moeite met het verwerken van alle prikkels in het dagelijkse leven. Overprikkeling van de hersenen kan leiden tot concentratieproblemen, vermoeidheid en andere vervelende klachten. Deze mensen zijn dus gebaat bij een prikkelarme omgeving. Cinemajestic Zutphen komt ook deze doelgroep graag tegemoet door op vrijdagmiddag (met uitzondering van schoolvakanties) prikkelarme voorstellingen te verzorgen.

Wat houdt zo’n prikkelarme voorstelling in? Nou, bezoekers krijgen geen voorfilms en reclames voorgeschoteld, de hoofdfilm wordt niet omgeroepen en op een zachter volume vertoond, de digitale schermen en achtergrondmuziek in de foyer en zaal gaan uit en bezoekers wordt vriendelijk gevraagd zacht met elkaar te praten. Er zijn oordopjes beschikbaar. Normaal kan iedereen in de zaal eten en drinken bestellen. Bij een prikkelarme voorstelling is dit alleen mogelijk in de foyer aan de bar. Aan de linkerkant van de zaal is de eetvrije zone, de rij ernaast kan niet worden gereserveerd en rechts in de zaal mag gegeten en gedronken worden.

