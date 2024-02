Carnavalsuitzending door 1Achterhoek in Groenlo

GROENLO – De traditionele carnavalsuitzending van 1Achterhoek, in samenwerking met De Knunnekes, vindt plaats op vrijdagavond 9 februari van 21.00 tot 23.00 uur vanuit Rockcafé Taste in Groenlo. Tijdens de uitzending zijn er interviews, muziek en de laatste updates over de festiviteiten.

Deelnemers aan de uitzending zijn onder meer Prins Jop en Adjudant Jan, Jonkheer Simon en Jonkvrouw Fleur van de Grolse Tönnekes, Hofdames Ise en Fleur, en de Natte Nekjes van Niice/Liike, die hun carnavalskraker ‘Paracetamol ontbijt’ zullen presenteren. Naast de gesprekken wordt er exclusief Grolse carnavalsmuziek gedraaid.

De uitzending wordt gepresenteerd door Henri Walterbos en Sander Esselink. Bezoekers zijn welkom om de uitzending live bij te wonen in Rockcafé Taste, waar uitbaters Roland en Marion van Wijk zullen zorgen voor gastvrijheid en hapjes.

Luisteraars die niet in staat zijn aanwezig te zijn, kunnen afstemmen op frequentie 106.4 of online via 1Achterhoek.nl.

