Winterwandeling, landgoed Hagen

DOETINCHEM – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op dinsdag 13 februari 2024 een winterwandeling over landgoed Hagen. Wandelen in de winter is altijd weer een verrassing, vooral wat betreft het weer. Ligt er sneeuw, kunnen we genieten van de zon in de vrieskou of is de winter al voorbij? Tijdens de wandeling gaan we in ieder geval zien hoe gevarieerd landgoed Hagen is. Omdat de bomen kaal zijn kunnen we genieten van mooie vergezichten en de boswachter vertelt over het ontstaan van het landschap. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 14.00 uur. Duur: ca. 2,5 uur.

Deelname: 5 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

