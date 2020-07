Onthulling Joep ter Haar plantsoen 

LICHTENVOORDE – Vrijdag 24 juli kreeg verzetsheld Joep ter Haar een plantsoen dat is vernoemd naar hem. Het gaat om het grasveld tussen de Van Heijdenstraat, Hendrik Leemreizestraat en de Gert Reindersstraat. De onthulling werd gedaan door middel van naambordje door wethouder Karel Bonsen, in het bijzijn van onder andere de naaste familie. Dit gebeurtenis vond plaats in het jaar waarin we 75 jaar Vrijheid vieren.

‘Pilotenlijn’ tussen Achterhoek en Limburg

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak kwam Joep ter Haar terecht in het verzet. Hij raakte betrokken bij de ‘Pilotenlijn’. Neergeschoten piloten en onderduikers werden onder zijn begeleiding vanuit de Achterhoek meestal per trein in veiligheid naar Limburg gebracht. Vandaar vertrokken zij naar hun thuisland, hun krijgsmachtonderdeel of andere onderduikadressen. Ongeveer 70 neergeschoten piloten en ongeveer 250 krijgsgevangenen van diverse nationaliteiten vonden zo onder zijn hoede de weg terug naar vrijheid. Op een gegeven moment werd de pilotenlijn verraden. De meeste verzetsstrijders uit deze groep zijn toen gefusilleerd. Joep is een van de weinigen die aan de dood wisten te ontsnappen.

Piloten Joep meermaals onderscheiden

Door zijn acties werd Joep ter Haar bekend onder de bijnaam ‘Piloten Joep’, nog steeds een begrip in Lichtenvoorde. Zijn heldendaden resulteerden in een aantal zeer hoge onderscheidingen. Zo ontving Joep de hoogste Engelse onderscheiding, de British Empire Medal, het Franse Croix de Guerre en de Amerikaanse Medal of Freedom. In 1967 werd Joep officieel onthaald door de Canadese Escaping Society, bij welke gelegenheid hij de hoge Canadese onderscheiding de Maple Leaf ontving. Bij gelegenheid van zijn 25-jarig politiejubileum werd hem door Prins Bernhard de Eremedaille in Brons in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Een indrukwekkend lijst. Joep ter Haar overleed in 1976, amper 58 jaar oud.

Ligging tussen straten met namen andere verzetsstrijders

Het Joep ter Haar plantsoen wordt omsloten door de Van Heijdenstraat, Gert Reindersstraat en Hendrik Leemreizestraat. Gert Reinders en Hendrik Leemreize waren in de Tweede Wereldoorlog strijdmakkers van Joep ter Haar. Een passende plek dus voor het plantsoen. Naar de vader van Joep, Bernard ter Haar, ook werkzaam in het verzet, werd in Lichtenvoorde al eerder een straat vernoemd.

