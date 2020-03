SKB opent speciaal telefoonnummer voor vragen corona

Bericht is aangepast 15 maart 2020 om 13:47

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is goed voorbereid als er iemand met (een verdenking op) het coronavirus in het ziekenhuis wordt opgenomen. Zodra een verdachte patiënt in het ziekenhuis komt, gaat het speciale protocol in werking. Medewerkers zijn goed geïnstrueerd en weten wat er van hen wordt verwacht.

Vermoedt u dat u besmet bent met het coronavirus? Blijf dan thuis en neem telefonisch contact op met uw huisarts.

Bent u van plan om naar het ziekenhuis te komen? Bekijk dan van tevoren onze maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Vragen over het coronavirus en bezoek aan het SKB

Wij hebben een speciaal informatienummer ingesteld voor patiënten, hun naasten en bezoekers die vragen hebben met betrekking tot het coronavirus en hun bezoek aan het SKB.

088 – 055 43 00

Dit informatienummer kunt u vanaf zaterdag 14 maart, bellen tussen 8.30 – 17.00 uur.