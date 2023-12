De Knunnekes zoeken Grolse carnavalskraker voor 2024-2025″

GROENLO – Carnavals Vereniging De Knunnekes in Groenlo heeft in ‘t Grolse Knunneke (een tijdschrift dat aan het einde van het jaar bij de huishoudens in Groenlo op de deurmat valt) aangekondigd dat zij voor het carnavalsseizoen 2024-2025 een nieuwe competitie willen organiseren om de Grolse carnavalskraker van het jaar te vinden. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de opening van het carnavalsseizoen op 11 november, een datum die symbool staat voor het carnaval vanwege de verbinding met het getal elf.

De wedstrijd staat open voor iedereen die denkt een aanstekelijk lied te kunnen schrijven. De Knunnekes biedt ondersteuning aan potentiële liedjesschrijvers, inclusief hulp van professionele schrijvers en arrangeurs. Zelfs degenen die niet kunnen zingen, kunnen meedoen, aangezien er getalenteerde zangers klaarstaan om de liederen te vertolken.

Deelnemers worden uitgenodigd om hun creaties in te zenden, waarbij een publieksjury, bestaande uit leden van verschillende Groenlose verenigingen, het leukste lied zal selecteren. De liedjes moeten in het dialect worden geschreven en de muziek moet origineel zijn.

Een bestuurslid van de Knunnekes moedigt creativiteit aan en benadrukt dat het winnende nummer mogelijk het anthem van carnaval 2025 wordt. Zij staan ook klaar om in het voorjaar samen te werken aan het perfectioneren van ideeën.

De Knunnekes nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze unieke kans om bij te dragen aan de lokale cultuur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de Knunnekes, kijk hiervoor op

