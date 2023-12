Knunnekes introduceert carnavalsroute in Groenlo

GROENLO – In de 42ste editie van ‘t Grolse ‘Knunneke’ is te lezen dat tijdens een Knunnekes vergadering een voorstel is aangenomen om een nieuwe carnavalsroute in Groenlo in te stellen. De route zal de historie van Carnavals Vereniging de Knunnekes belichten. De route, die naar verwachting in februari van het 2025 voltooid zal zijn, is ontworpen om bezoekers een uur en elf minuten mee te nemen door de geschiedenis van het carnaval in Groenlo.

De route is niet alleen toegankelijk voor carnavalisten, maar staat ook open voor lokale inwoners en toeristen. Bezoekers kunnen een begeleidend boekwerkje verkrijgen bij de lokale VVV of online, wat inzicht geeft in het bijbehorende carnavalsnummer.

