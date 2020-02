De Tukkers 2 – HV Grol 1

Zaterdagavond reisden de dames van handbalvereniging Grol naar Albergen om aldaar tegen het hoog geplaatste 2e team van de Tukkers te spelen.

Vol goede moed kwam het team de sporthal binnen, eenmaal omgekleed en na de voorbespreking kwam het de zaal in voor een goede warming-up. Ze zagen bij het wedstrijdsecretariaat een grote harspot staan….oh jeee…het zal toch niet.. En ja hoor ook dit team van de Tukkers speelt hun thuiswedstrijden met hars, een kleefmiddel dat, als je niet gewend bent er mee te spelen, een ‘horror’goedje is. Dat zijn de dames van HV Grol dus niet, nou het beste er maar van maken was het devies.

HV Grol had erg veel moeite met de harsbal, terwijl de Tukkers lieten zien dit wel gewend te zijn. Na een kwartier stond er al 10-0 op het scorebord, dan is de wedstrijd al gespeeld. Tot aan de rust raakte HV Grol iets meer gewend aan de bal en kon het er wat beter mee omgaan. Bij een stand van 18-2 werd van helft gewisseld. In de rust met elkaar goed doorgenomen hoe we hier mee om moesten gaan, we wilden niet helemaal afgeschoten worden. Lange aanvallen, korte balwegen en vooral geloven in een beter resultaat en de tegenstander van de 30 doelpunten afhouden. Ondanks dat we het aanvallend erg lastig hadden, stond het verdedigend redelijk goed. Het team straalde aan het begin van de tweede helft een totaal andere houding uit, er werd zorgvuldiger gespeeld in de aanval en verdedigend hield het de aanval van de Tukkers goed in bedwang. HV Grol scoorde de 18-3 en het duurde zo’n 12 minuten voordat de Tukkers weer scoorde. Uitstekend dus gezien de omstandigheden. Het verdere verloop bleef HV Grol aardig spelen en wist nog 5 keer te scoren. Verdedigend werkte het hard en daardoor hielden ze de Tukkers van de 30 doelpunten af. Het werd uiteindelijk 29-8. Ze gaan de beleving van de 2e helft meenemen (en de 1e helft maar snel vergeten) en zich opmaken voor de belangrijke thuiswedstrijd van a.s. zaterdag tegen Stevo. Met het nodige zelfvertrouwen gaan de dames van HV Grol voor een goed resultaat.