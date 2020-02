Slechte tweede helft breekt Erix op in harswedstrijd

LICHTENVOORDE – Een slechte tweede helft waarin door de tegenstander overmatig gebruik werd gemaakt van hars, werd Erix fataal en verloor men uiteindelijk kansloos in Arnhem.

Na de goede thuiswedstrijd van vorige week tegen nummer drie Duiven, die helaas onnodig in de slotfase werd wegegeven, stond dit weekend de uitwedstrijd in Arnhem tegen UDI 1 op het programma.

Hoewel beide teams in de onderste regionen vertoeven, was het vooraf wel duidelijk dat het wel eens een moeilijke wedstrijd voor Erix zou kunnen worden. Niet alleen moeilijk omdat Bram Reukers en Marco Rötter wegens blessures niet tot de selectie behoorden maar ook vanwege het gebruik van hars in Arnhem. Erix mag sinds kort sporadisch met dit kleefmiddel trainen en de laatste vrijdagtraining werd daar dankbaar gebruik van gemaakt.

Deze harstraining verliep prima en Erix lijkt steeds beter met hars om te kunnen gaan.

Waar Erix slechts twee wisselspelers op de bank had zitten, kon UDI beschikken over een vol arsenaal aan wisselspelers mede ook door de inzet van enkele talentvolle jeugdspelers.

Hoewel Erix ook over een talentvol jeugdteam beschikt, zijn deze 13 tot 15-jarige jonge talenten nog niet zover dat ze al in de hoofdmacht van Erix mee kunnen draaien ondanks dat ze al één training per week verdienstelijk met de selectie meetrainen. Een debuut van één van deze talenten in Erix 1 kan echter niet lang meer op zich laten wachten.

Het eerste kwart van de wedstrijd had Erix een sterke fase en leek de harstraining positief uit te pakken. Via een 3-0 voorsprong voor Erix, duurde het tot halverwege de eerste helft voordat UDI weer langszij kwam. Een tijd lang ging de wedstrijd gelijk op maar enkele afspeelfouten aan Erix kant zorgde ervoor dat UDI een voorsprong van drie punten kon pakken bij rust. Beide teams gingen richting kleedkamer met een ruststand van 13-10 in het voordeel van UDI.

Alles leek nog mogelijk in de tweede helft omdat Erix verdedigend best goed standhield en vooral door snelle breaks ten gevolge van balverlies op achterstand was gekomen.

Ook de gastheren was blijkbaar niet ontgaan dat de balbehandeling van Erix ondanks het harsgebruik meer dan acceptabel was en dat er uit een ander vaatje getapt moest worden om Erix te kunnen verslaan.

Het andere vaatje was in dit geval de pot met hars. Na rust werd er door UDI zo bovenmatig gebruik van gemaakt dat Erix de controle over de bal volledig kwijtraakte.

Hoewel het begin van de tweede helft nog voor Erix was en men de aansluitingstreffer maakte en de stand bijna gelijktrok tot 13-13, was het daarna gebeurd met de goede balbehandeling uit de eerste helft. Erix had zeer veel balverlies en kwam niet meer tot scoren en gaf zodoende UDI de mogelijkheid om acht keer op rij te scoren en een voorsprong te pakken van 21-12. Dit was de genadeslag voor Erix. Want hoewel de Lichtenvoordse ploeg nog drie keer wist te scoren door doelpunten van Leon Hulzink en Willem Kruip, was het vooral UDI die door snelle breaks en het mooi vrijspelen van de cirkelloper de voorsprong wist uit te bouwen naar een eindstand van 28-15.

Door deze nederlaag zakt Erix na de voorlaatste en elfde plek op de ranglijst maar wel met acht punten voorsprong op LHV die op een laatste en rechtstreekse degradatieplek staan.

Erix hoeft nog niet te wanhopen, tussen plek zes en plek elf zit maar twee punten verschil en laat nu net Unitas die op die zesde plek staan, volgende week zondag naar Lichtenvoorde komen. Erix kan zich dan revancheren op de slechte tweede helft tegen UDI en voor een overwinning op Unitas gaan. Omdat de concurrenten van Erix volgende week ook een zwaar programma hebben, kan de wereld er na zondag weer heel anders uit zien voor Erix.