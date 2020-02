OldStars tafeltennis van start in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – De tafeltennis-en dynamictennisvereniging Litac start op woensdag 5 februari met OldStars tafeltennis. Het is hiermee de derde vereniging van Nederland die dit aanbiedt. OldStars tafeltennis is een breed gedragen initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, de Nederlandse Tafeltennisbond, Achterhoek in Beweging en de gemeente Oost-Gelre. Het project wordt ondersteund door de provincie Gelderland.

Het doel is om 60-plussers uit de omgeving Lichtenvoorde aan het bewegen te houden en de sociale voordelen van het verenigingsleven te laten ervaren. Het spel tafeltennis zelf behoeft weinig aanpassing: het is een laagdrempelige sport, die zonder aanpassing tot op latere leeftijd kan worden beoefend. Oldstars tafeltennis behelst echter meer dan alleen ‘een potje pingpongen’. Er wordt naast het tafeltennis ook diverse beweegvormen aangeboden. Ook is er ruimte voor het sociale aspect met een kopje koffie en gezellig gesprek. In de visie van OldStars is tafeltennis niet het doel, maar een middel om actief en sociaal bezig te zijn. Het OldStars tafelltennis aanbod stimuleert zowel de fysieke, mentale, sociale als cognitieve vaardigheden. De eerste resultaten bij de twee verenigingen waar eind vorig jaar OldStars tafeltennis is opgestart zijn veelbelovend. Tafeltennislegende en ambassadeur OldStars tafeltennis Bettine Vriesekoop zal aanwezig zijn om het programma bij tafeltennisvereniging Litac op woensdag 5 februari officieel te lanceren. Aanmelden kan via Guus Hulshof, oldstars@litac.nl of telefonisch via 0544-379962.

OldStars stimuleert de ouderenvriendelijke sportomgeving

Het Nationaal Ouderenfonds neemt met OldStars de volgende stap in de ontwikkeling van de ouderenvriendelijke sportomgeving en lanceert na OldStars walking football dit jaar een aantal nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers. Het gaat om OldStars walking hockey, OldStars tafeltennis, OldStars walking basketball, OldStars tennis, OldStars walking handball en OldStars walking rugby. De spelvormen zijn bewezen formules in onder meer Groot-Brittannië waar walking football en walking hockey al jarenlang breed omarmd worden. Met de uitbreiding van het OldStars aanbod maakt het Ouderenfonds met onder anderen partners Menzis en van Boxtel de volgende stap in de landelijke ontwikkeling van de 100% ouderenvriendelijke sportomgeving. Hierbij staan gezond en fit blijven en socialisatie in en rondom de sportvereniging als bestrijdingsmiddelen tegen eenzaamheid onder 2,5 miljoen ouderen in Nederland centraal.

Over het Nationaal Ouderenfond

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers in voor de samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst. Onze activiteiten zijn uitnodigend, laagdrempelig en altijd gericht op ontmoeting. Zo helpen wij ouderen in beweging te komen en sociaal actief te blijven. Want: ouder worden doe je samen!

Lancering OldStars tafeltennis bij Litac

De kick-off van OldStars tafeltennis met Bettina Vriesekoop bij Litac vindt plaats op woensdag 5 februari van 10:00 uur tot 12:00 uur bij De Zandschoppe, Varsseveldseweg 62A in Lichtenvoorde. Aansluitend is er een verzorgde lunch. Aanmelden kan via Guus Hulshof, oldstars@litac.nl of telefonisch via 0544-379962. De clinic staat onder leiding van Lars Wildenborg, de trainer die vanaf 5 februari wekelijks les zal gegeven op de woensdagochtend.