SV de Lutte – HV Grol DS1

De Lutte / GROENLO – In de uitwedstrijd in en tegen de Lutte speelden de dames van handbalvereniging Grol zaterdagavond twee totaal verschillende helften.

In de eerste helft was er geen beleving, aanvallend had het team geen oplossingen en ook verdedigend was het niet fel genoeg. Halverwege keek het dan ook tegen een 9-1 achterstand aan. Tot aan de rust bleef het kwakkelen en met 14-4 werd er van helft gewisseld.

In de rust werd erop gehamerd dat het veel beter moest, meer geloof in eigen kunnen en de duels veel energieker en met overtuiging aangaan, ook verdedigend moesten ze harder werken.

HV Grol pakte deze woorden goed op. Er was meer overtuiging in haar spel en ook verdedigend stond het prima. Na een kwartier in de tweede helft scoorde de Lutte pas voor het eerst, het werd toen 15-8. Verdedigend, met een uitstekende keeper Kim in het doel, en aanvallend met variatie werd de inhaalrace ingezet. Dit resulteerde in een 18-13 eindstand, waarbij opgemerkt moet worden dat er nog meer dan een handvol goede mogelijkheden niet werden benut. Een eerste helft om snel te vergeten, maar een uitstekende tweede helft.

Hier moeten de dames mee verder, in de volgende thuiswedstrijd aanstaande donderdagavond tegen DSVD 3, om de broodnodige punten in de wacht te slepen.

