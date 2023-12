Winterwandeling, landgoed Hagen

DOETINCHEM – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op woensdag 6 december 2023 een winterwandeling over landgoed Hagen. Echt winter is het misschien nog niet, maar de bomen zijn kaal en dan ziet het er op Hagen heel anders uit dan in de zomer. Dan vallen de hoogteverschillen op en vraag je je af waar die vandaan komen. De vennen en de heide liggen nu ook niet meer zo verstopt in het bos als in de zomer en Hagen blijkt opeens verrassend gevarieerd. Ga mee op ontdekkingstocht! Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 14.00 uur. Duur: ca. 2,5 uur.

Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

