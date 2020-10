Dicky Dibbets wint met overmacht de derde IJsselCup wedstrijd.

GROENLO/BRUMMEN – Zondag 4 oktober is de derde IJsselCup wedstrijd, weer aan de Rembrandtkade in Deventer en het Ganzenei te Brummen. Vooraf aan de tweede wedstrijd hadden we afgesproken dat de derde wedstrijd de deelnemers en locaties omgewisseld zouden worden, zat je de tweede wedstrijd aan de Rembrandtkade dan mocht je de derde wedstrijd naar het Ganzenei en andersom. De vierde wedstrijd gaan we weer vooraf loten wie waar naar toe gaat.

Helaas drie afmeldingen, een i.v.m. ziekte (van harte beterschap Bennie) en een moest afzeggen i.v.m. werk en de derde kan elk moment weer vader worden. Derhalve zijn er twee vakken van zes uitgezet.

Het waterpeil is de afgelopen dagen flink gestegen waardoor er minder “gevaarlijk” situaties kunnen voor komen op de ondiepere delen van de IJssel. Door de zuigkracht van grote schepen heeft het materiaal aardig wat te lijden. Maar de belangrijkste vraag is hoe zou de vis daarop reageren?

Bij aankomst werden de karren volgeladen en werd er meteen geloot. De nummer waren al uitgezet en de deelnemers konden meteen naar het het gelote nummer. Snel opbouwen en secuur gaan peilen, je wil tijdens de wedstrijd niet vast komen te zitten, en alles gereed maken. Snel nog een bakkie en een broodje en wachten op het beginsignaal.

Vak A: Rembrandtkade:

De nummers waren weer mooi ruim uitgezet. Na het beginsignaal werden er op de lage nummers vis gevangen, op de hoge duurde het even voordat de vis zich aandiende. Het was vooral kleine vis het eerste uur, naarmate er meer voer gebracht werd kwamen er ook de bonus vissen. Op de lage nummers werd geregeld een mooie winde of brasem gevangen. Hoe verder je van de spoorbrug zat des te groter de vis. Halverwege de wedstrijd begon het steeds harder te waaien en geregeld kwam er een regenbui overheen wat het secuur vissen lastig maakte. Het kwam dan ook voor dat er vis binnengehaald werd waarvan geen beet gezien was. Ivo te Kortschot, op nummer twee, had de vis aardig aan de praat er wist door veel af te wisselen het vak te winnen.

Vak B: Ganzenei:

Ook hier werden de nummers weer ruim uitgezet. Na het beginsignaal zat iedereen in de beet, en werd er geregeld een visje gevangen. De kopnummers zijn normaliter de beste plekken, maar vandaag bleek dat niet het geval. De beste plekken vandaag waren de midden op het parcours. De wind had in Brummen minder invloed en de beten van de kleine vis was wel te registreren. Dicky Dibbets wist de vis goed aan de praat te krijgen en te houden en viste iedereen in het vak naar huis. Met een kleine 41 kilo wist hij het vak te winnen en ook deze IJsselCup wedstrijd.

Deze wedstrijd is er door de 12 deelnemers 185830 gram gevangen. In Deventer was dit 73930 gram en Brummen 111900 gram. Na twee wedstrijden staat de tellen op 625915 gram.

Uitslag 3de IJsselCup wedstrijd 2020:

Deventer 1 Ivo te Kortschot 23240 gr. 1 pnt. 2 Ruud Pasman 17230 gr. 2 pnt. 3 René Molenveld 16740 gr. 3 pnt.

Brummen 1 Dicky Dibbets 41280 gr. 1 pnt. 2 Henk Geurkink 20880 gr. 2 pnt. 3 Remko Stöteler 16280 gr. 3 pnt.

Tussenstand na de 3de IJsselCup 2020 1 Dicky Dibbets 105730 gr. 4 pnt. 2 Henk Geurkink 58270 gr. 6 pnt. 3 Ivo te Kortschot 75480 gr. 7 pnt. 4 Rob Beerten 63815 gr. 7 pnt. 5 Frank Bomers 59595 gr. 7 pnt. 6 René Molenveld 65350 gr. 10 pnt.

Zaterdag 24 oktober wordt de vierde IJsselCup wedstrijd gevist, ook deze keer worden de nummers uitgezet aan de Rembrandtkade te Deventer en aan het Ganzenei te Brummen.