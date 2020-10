Beelden bij woningbouw park Vossenburcht Lievelde

Wethouder Porskamp: “Dit plan draagt bij aan de woonbehoefte in Lievelde”

LIEVELDE – Op www.oostgelre.nl/vossenburcht kunnen inwoners en belangstellenden nu een virtueel kijkje nemen in een nieuwe woonwijk in Lievelde: Vossenburcht. De plannen voor Vossenburcht zijn het resultaat van goed overleg met Lievelds Belang en direct omwonenden, aldus wethouder Bart Porskamp: “De ontwikkeling van deze locatie in Lievelde stond met stip op 1 in de Woonvisie kleine kernen. Het is mooi dat er nu een concreet plan ligt waar geïnteresseerden op kunnen reageren.”

In de Woonvisie kleine kernen staan per kern de mogelijke locaties voor woningbouw. Al snel was duidelijk dat Vossenburcht een kansrijk initiatief was. Het gaat globaal om het park tussen het spoor en het Bernard Vos Clubhuus, aldus wethouder Porskamp: “Er ligt nu een plan voor 16 woningen, zowel vrijstaande woningen als starters- en seniorenwoningen. We hebben daar in de voorbereiding uitgebreid over gesproken met Lievelds Belang en met de directe buurt. Overigens staat niet alleen de behoefte aan wonen centraal, ook de kwaliteit staat hoog in het vaandel.”

Van toen naar nu

Door de coronacrisis is het niet mogelijk een bijeenkomst te houden. Toch hecht het college aan de inbreng van de inwoners, benadrukt wethouder Porskamp: “We hebben een hele interessante film gemaakt. Daarin melden we iets over de geschiedenis van die plek, vertelt door de Lieveldenaren zelf. Maar natuurlijk laten we ook uitgebreid zien wat het plan precies inhoudt. In de plannen voor de Vossenburcht hebben we ook het Lokaal voor Verlof meegenomen. Dat staat uiteraard los van de woningbouwplannen, maar maakt straks wel onderdeel uit van de visie park Vossenburcht.”

Oostgelre.nl/vossenburcht

Naast de film vinden belangstellenden op de speciale websitepagina ook een powerpoint presentatie over de plannen. Daarnaast staat op de websitepagina een reactieformulier. We horen graag van de Lieveldenaren hoe ze tegen het plan aankijken. We ontvangen graag ideeën en opmerkingen die het plan nog beter maken.”

De film, een video met een 3D-impressie, een powerpoint over het proces en de planning en het reactieformulier zijn te vinden op www.oostgelre.nl/vossenburcht.