DSVD 3 – HV Grol (9-15) 22-27 

GROENLO – De dames van handbalvereniging Grol reisden zondag af naar Deurningen om aldaar tegen DSVD te spelen. De opdracht was lekker vrijuit en met zelfvertrouwen te spelen en verdedigend geconcentreerd blijven. In het begin van de wedstrijd was het voor beide teams even aftasten, getuige een tussenstand van 4-4. Verdedigend stond het prima bij HV Grol en benutten ze de goed uitgespeelde aanvallen, bovendien stond het vizier bij de speelsters dit keer op scherp. Hierdoor speelde HV Grol zich naar een voorsprong van 4-8. Het liep uitstekend bij HV Grol en de voorsprong werd uitgebouwd naar 7-13 en bij het rustsignaal stond er 9-15 op het scorebord. Bij de les blijven en vrijuit blijven spelen was de opdracht.

In de tweede helft was HV Grol verdedigend iets minder scherp, waardoor DSVD terug kwam tot 13-17. Verder liet HV Grol het niet komen, ze voelden dat deze wedstrijd gewonnen moest worden en de dames schakelden een tandje bij. Halverwege was het weer recht gezet en de stand 17-23. HV Grol bleef goed spelen en iedereen had dan ook een aandeel in de score, ook A-jeugdspeelster Manou deed het prima. Uiteindelijk werd het 22-27, een dik verdiende overwinning en 2 belangrijke punten werden mee naar Grolle genomen.

Aanstaande zaterdag spelen de dames weer een thuiswedstrijd om 19.00 uur tegen SV de Lutte.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 145x gezien