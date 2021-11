Grol JO8-1 – DZC ’68 JO8-4 ( 1-0 ) 2-2

GROENLO – Afgelopen zaterdag speelde Grol JO8-1 een thuiswedstrijd tegen DZC ’68 JO8-4 uit Doetinchem. Wij hebben het geluk dat wij de wedstrijd mogen spelen op de Marveld Arena, het veld waar wij elke vrijdag onze training afwerken. Voor de jongens een nieuwe tegenstander die wij nog niet in competitie vorm zijn tegengekomen. Wij maken ons op voor een mooie wedstrijd, spijtig genoeg kunnen onze ouders niet meekijken door de aangescherpte coronaregels. Om half acht fluit scheidsrechter Björn voor de wedstrijd.

Beide teams zijn gemotiveerd en beginnen vol overtuiging aan deze wedstrijd. Al snel blijkt dat de teams behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn, zo speelt het overgrote deel zich af op het middenveld. De jongens van de Grol hebben in het eerste deel van de wedstrijd een heel licht veldoverwicht maar heeft moeite om goede kansen te creëren. Weten de jongens er al eens goed door te komen stuiten ze op een zeer sterk keepende doelman van DZC. In een aantal uitvallen van DZC weet de verdediging van de Grol, bestaande uit Tygo en Bram goed stand te houden. De enkele ballen die erdoor komen zijn een prooi voor doelman Jur. Dario is dichtbij een openingsdoelpunt maar ziet zijn inzet gekeerd worden door het aluminium van de paal. Grol heeft een goede fase en weet DZC vast te zetten op hun eigen helft. Uiteindelijk is het een speler van DZC die onder druk van Floris de bal terug speelt op de doelman. Huub loop direct door op de keeper die probeert de bal weg te schieten. Hij schiet echter tegen Huub aan waardoor de bal in het doel verdwijnt, 1-0. Net voor de rust krijgt Lucas nog een mooie kans maar ziet zijn schot gekeerd worden door de doelman van DZC.

In de rust is het natuurlijk tijd voor het welverdiende bekertje ranja. Zodra de ranja op is maakt trainer John dankbaar gebruik van de lege bekertjes voor een aantal tactische aanwijzingen.

Na de rust komt DZC beter uit de kleedkamer. Ondanks dat de jongens echt aan elkaar gewaagd zijn komt DZC iets beter in het spel en weten elkaar iets makkelijker via een pass te vinden. Zo is het een goede aanval over de rechterflank. Een speler van DZC weet op snelheid de achterlijn te halen en weet goed voor te zetten en één van zijn mede spelers te vinden die goed weet binnen te schieten, 1-1. Grol laat het er niet bij zitten, echter moet er wel strijd worden geleverd op het middenveld, zo worden er een aantal goede duels uitgevochten door Oscar, Dario en Jur op het middenveld. Zo weet Grol langzaam weer wat druk naar voren te zetten en is het Huub die met een schot de binnenkant paal weet te vinden en hiermee de Grol op voorspong zet, 2-1! DZC gaat op zoek naar de gelijkmaker, ondanks goed verdedigend werk van wederom Tygo en Bram moeten ze toch een hoekschop weggeven. Deze wordt snel opgezet en doelman Floris wordt hierdoor verrast in de korte hoek, 2-2. DZC voelt dat er meer mogelijk is en houd direct na de aftrap de druk op de jongens van de Grol. Ze weten nu goed door de verdediging te komen en weten een goed schot op doel te lossen. Gelukkig weet Floris met een hele goede katachtige redding deze inzet te keren en blijft het gelijk. Lucas krijgt in de slotminuut wederom een schietkans maar ziet wederom de keeper van DZC redding brengen.

Een hele leuke wedstrijd met twee teams die aan elkaar gewaagd zijn en zo voor zichzelf als voor de begeleiding een attractieve wedstrijd op de mat leggen!

