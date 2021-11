Heb je onlangs een nieuwe woning gekocht? Dan kijk je ongetwijfeld al reikhalzend uit naar het moment dat je jouw nieuwe stulpje kunt betrekken. Voordat je verhuist, moet je niet vergeten een aantal zaken te regelen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je de juiste woonverzekeringen af hebt gesloten. Dit lijkt misschien een open deur, maar toch vergissen veel mensen zich hierin. Omdat niet alle woonverzekeringen verplicht zijn, laten sommige mensen er een aantal links liggen. Zonde, want in dat geval ben je niet goed verzekerd. Wij helpen jou graag om dit te voorkomen. Daarom zetten we hier 3 tips voor het regelen van jouw woonverzekeringen op een rijtje.

Sluit altijd een opstalverzekering af voor een koopwoning

Als je een huis gekocht hebt, ben je in ieder geval verplicht om één woonverzekering af te sluiten

Woon je in een huurwoning? Dan hoef je zelf geen woonhuisverzekering – zoals een opstalverzekering ook wel genoemd wordt – af te sluiten. Het pand behoort immers niet tot jouw eigendommen. De verhuurder is in dat geval verantwoordelijk voor de opstalverzekering. Check altijd even of deze verzekering is afgesloten voordat je een huurwoning betrekt. Hierdoor kun je later bespaard blijven van de nodige problemen.

Richt je niet alleen tot verplichte verzekeringen

Wie een verzekering afsluit, betaalt hier premie voor. Als je het niet al te breed hebt of gewoon wilt besparen, richt jij je mogelijk alleen tot de verplichte verzekeringen. Woon je in een koophuis? Dan betekent dit waarschijnlijk dat je alleen een opstalverzekering

Heb je geen inboedelverzekering afgesloten en beschadigen jouw meubels door brand, storm of water? Of worden er elektrische apparaten gestolen uit jouw woning? Dan hoef je niet bij een verzekeraar aan te kloppen als je enkel een opstalverzekering hebt afgesloten. Je draait in dat geval zelf op voor het herstellen van de schade en dat kan flink in de kosten lopen. Ondanks dat een inboedelverzekering niet verlicht is, raden wij je van harte aan er eentje af te sluiten. Je betaalt hier weliswaar premie voor, maar het kan je uiteindelijk ook behoorlijk wat geld schelen.

Vergelijk woonverzekeringen met elkaar

Als we het over woonverzekeringen hebben, bedoelen we in principe een inboedel- en opstalverzekering. Beide verzekeringen hebben immers betrekking op jouw woning. Zie je inmiddels het belang van deze woonverzekeringen in? Dan wil je ze zelf mogelijk wel afsluiten. Hiervoor kun je vandaag de dag bij een groot aantal verzekeraars terecht. Omdat het aanbod zo ontzettend groot is, kies je mogelijk lukraak een verzekeraar uit. Toch is dit niet verstandig. Waarom niet? Omdat je dan niet verzekerd bent van de beste woonverzekeringen.

Om de beste woonverzekering te vinden, vergelijk je verschillende verzekeraars met elkaar. Dit kan tegenwoordig makkelijk en snel met behulp van een vergelijkingssite. Zo’n site toont jou binnen de kortste keren een overzicht met de beste woonverzekeringen. Grote voordeel hiervan is dat de premie er vaak bij vermeld wordt. Hierdoor zie je meteen ook wat de goedkoopste woonverzekering is.

