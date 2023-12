Duel eindigt in 4-3 nederlaag voor Grol tegen FC Winterswijk

WINTERSWIJK / GROENLO – In een spannende confrontatie in de 1e klasse H voetbalcompetitie, heeft FC Winterswijk Grol met 4-3 verslagen. De wedstrijd, geleid door scheidsrechter Wijnand Rutgers uit Dinxperlo, kenmerkte zich door een snelle opeenvolging van doelpunten en een intense strijd.

Het scoreverloop begon al in de eerste minuut met Martijn Veldhuis die Winterswijk op voorsprong zette. Deze voorsprong werd snel verdubbeld door Jelle Koenders in de vierde minuut. Grol toonde veerkracht en kwam terug in de wedstrijd met een doelpunt van Tiem Rots in de tiende minuut, gevolgd door een gelijkmaker van Luc Berentsen in de twintigste minuut.

De tweede helft bleef spannend, met Grol dat kansen bleef creëren. Echter, in de 73e minuut nam Winterswijk opnieuw de leiding door een doelpunt van Dion Hartgerink. Robin Katier versterkte de voorsprong van Winterswijk in de 82e minuut. Grol vocht terug en verkleinde de achterstand tot 4-3 in de 89e minuut door een doelpunt van Tycho Riteco.

Gele kaarten werden uitgedeeld aan Roel Bruins en Siebe Lantink van Grol, en aan drie spelers van FC Winterswijk. De opstelling van Grol bestond uit Nick Oude Luttikhuis, Mike Kempers, Mart Willemsen, Kjell Riteco, Rico Lammerdink, Mark Hietland, Luc Berentsen, Tiem Rots, Tycho Riteco, Siebe Lantink en Roel Bruins, met enkele wijzigingen gedurende de wedstrijd.

In het overzicht van de 1e klasse H staat Grol momenteel op de 8e plaats met 10 punten uit 9 wedstrijden. Het volgende programma voor Grol omvat wedstrijden thuis tegen WHC op 9 december om 14.30 uur en Hulzense Boys op 20 januari.

